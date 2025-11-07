黃仁勳與南韓兩大龍頭「炸雞會談」合作! 李在明：明年成「全球三大AI強國」

輝達執行長黃仁勳 10 月底APEC訪韓時，與三星會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣舉行「炸雞啤酒會」。 圖：翻攝自 視覺中國

[Newtalk新聞] 南韓總統李在明於本（11）月 4 日在國會施政演說中宣布，將以「躍升為全球 AI 三大強國之一」為目標，全力投入 AI 發展。他形容：「如今我們要建設 AI 時代的高速公路」，並將2026年視為開啟 AI 時代的歷史起點。

據《澎湃新聞》引述南韓政府公布的最新預算指出，南韓政府在 2026 年度將編列 10.1 兆韓元（約 2147 億新台幣）投入 AI 領域，是 2025 年的三倍；尖端產業研發經費也增至歷史新高的 35.3 兆韓元。李在明表示，AI 將不僅推動經濟轉型，更要同步帶動「智能強軍」。

南韓總統李在明。 圖：翻攝自 騰訊網 曹興教授（資料照）

在上月底的 APEC 峰會上，李在明提出「 AI 倡議」，並與美國簽署「科技繁榮協議」，承諾強化AI與量子運算等新興科技合作。會後，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，將向南韓提供 26 萬枚高階 GPU 晶片，與三星電子、現代汽車、SK 集團及南韓政府共同推動 AI 專案。

輝達執行長黃仁勳 10 月底訪韓時，與三星會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣舉行「炸雞啤酒會」，成為當地社群熱門話題。雙方其後敲定多項合作協議，其中包含三星將建設「AI 工廠」配備 5 萬枚 GPU、現代汽車用於自動駕駛 AI 開發，SK 集團則部署輝達伺服器晶片打造亞洲首個「工業 AI 雲」。

南韓企業 SK Hynix（SK海力士）近年成為 HBM 技術霸主。 圖：達志影像／美聯社

而南韓在 AI 硬體領域具明顯優勢，特別是高頻寬記憶體（HBM）市場。根據《韓聯社》分析，SK 海力士與三星合計市佔達 80%，為全球 AI 晶片供應鏈的核心。但三星近年在研發策略與管理層更替中錯失時機，目前已落後於 SK 海力士。

李在明強調，AI 產業的關鍵不僅在技術，也在「主權」。他上任後首度設立「AI 首席秘書」職位，由前 Naver 高層河正宇出任，推動「主權 AI」理念，希望打造南韓自主 AI 生態。政府也啟動 30 項先導計畫，籌組「國民成長基金」，規模超過 100 兆韓元，用於投資 AI 與能源基礎建設。

NVIDIA 近日宣布與三星電子合作建置全新人工智慧（AI）工廠的計畫，開啟融合智慧運算與晶片製造的新紀元。 圖: 輝達/提供

然而南韓 AI 產業起步較晚，前總統尹錫悅在任期間削減研發預算，「浪費寶貴時間」，李在明也表示「在 AI 時代，如果晚了一天就落後了一代人」。2024 年研發經費減少 4.6 兆韓元，是 1991 年以來首見，導致多家研究所縮編或中斷項目，人才外流問題惡化。根據《史丹佛 AI 指數報告》，南韓 AI 人才連續三年淨流出，被形容現況為「有車卻沒司機，有槍卻沒子彈」。

儘管如此，南韓仍憑藉半導體優勢爭取 AI 主導權。政府預計藉輝達合作推動國家級AI模型開發，SK 電訊、Kakao、Naver 等企業將建立大型 AI 計算中心。科技部表示，五大財團已被選定負責開發國家級 AI 模型，未來將整合產學研資源，加快 AI 技術全棧（Full Stack）建設。

韓國社會科學院學者趙懿黑分析指出，南韓在中美科技對抗夾縫中，視 AI 為「維持外交自主與經濟韌性」的核心戰略。與此同時，韓中雙方在11月初的會談中也同意加速 AI、生醫與綠能合作。

