黃仁勳華盛頓之行》輝達取得重大勝利 禁售法案被擋下

《彭博》（Bloomberg）報導，輝達（nVidia）執行長黃仁勳周三與美國總統川普會晤後表示，即使美國放寬對處理器銷售的出口管制，他也不確定中國是否會接受該公司的H200人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳在美國國會山莊對記者表示，他和川普討論出口管制問題，但拒絕透露具體細節。此前，川普政府官員曾討論是否允許H200在中國銷售。當被問及北京當局是否會允許中國公司購買H200時，黃仁勳表示不確定。

「我們不知道，我們不清楚。我們不能賣給中國降規版AI晶片，他們不會接受。」黃仁勳在前往參議院銀行委員會閉門會議的途中說道，該委員會負責出口管制事務。

「GAIN AI」法案闖關失敗

周三（12月3日）晚些時候，川普在橢圓形辦公室的一次活動迴避有關出口管制現狀的問題，但他稱讚黃仁勳「做得非常出色」。

若美國允許對中國銷售H200晶片，對這家全球市值最高的公司來說將是一場重大勝利。該公司一直敦促川普政府和國會放寬出口管制，這些管制措施阻止輝達向世界第二大經濟體中國銷售AI晶片。自去年11月大選以來，黃仁勳與川普建立密切關係，並利用這種關係，來論證管制只會扶持華為等中國本土企業。

當被問及他多久來一次華盛頓時，黃仁勳表示：「只要川普總統希望我來，我就會來。」

在黃仁勳這次訪問美國首都之際，輝達在國會的遊說活動取得重大勝利。議員阻止一項必須通過的國防法案條款「GAIN AI」，該條款原本會限制輝達向中國和其他敵對國家出售其先進的AI晶片。所謂 「GAIN AI」，將規定包括輝達和超微（AMD）在內的晶片製造商，在向中國和其他受武器禁運的國家銷售其強大的AI晶片之前，必須優先考慮美國客戶。

華府在考慮是否對中國出口H200

在參議院銀行委員會會議結束時，共和黨參議員麥克·朗茲承認輝達渴望在全球競爭。 「他們想要全球客戶，我們理解這一點。與此同時，包括黃仁勳在內，所有人都對限制對中國出口產品感到擔憂。」朗茲告訴記者，他是該委員會的成員。

共和黨參議員辛西亞·盧米斯表示，在黃仁勳與委員會的會面中，並未提及GAIN AI法案，並稱此次談話「富有教育意義」。

在華盛頓一家智庫舉辦的晚間活動後，黃仁勳表示，川普和其他政府官員考慮是否允許向中國出售H200晶片。美國商務部長霍華德·盧特尼克先前曾表示，最終決定權在於川普。

未來任何放寬出口管制的措施，都將象徵美國政策的重大轉變，這些政策自2022年起實施，旨在阻止北京及其軍方獲取美國最強大的技術。此舉勢必會遭到華盛頓國家安全鷹派的強烈反對，他們一直支持出口管制，認為這是阻止中國等對手在人工智慧競賽中取得進展的有效手段。

中國政府告誡國內客戶勿買H20

今年夏天，輝達獲準對中國出口性能稍遜的H20晶片，該晶片的設計性能降規格。但中國迅速告知潛在的國內客戶，應避免購買H20，改用中國公司生產的處理器。近期輝達試圖獲得美國許可，出口其最先進的Blackwell系列晶片的簡化版，但在10月份川普與中國國家主席習近平的會晤中未能取得進展。

H200晶片於去年開始向客戶發貨，其設計用途是訓練和運行AI模型。因為川普政府可能對中國出售更高性能處理器，增強兩黨國會議員推動GAIN AI Act通過的呼聲，但該法案此前一直未能獲得通過。參議院銀行委員會首席民主黨議員華倫警告稱，允許對中國出售H200晶片將「極大增強中國的軍事實力，並削弱美國的科技領先地位」。

上個月，黃仁勳表示，對輝達而言，中國市場的規模高達500億美元，但目前輝達的財測並未計入來自中國的資料中心晶片收入。他在接受彭博電視台採訪時表示：「我們非常希望有機會重新開拓中國市場。隨著中國開源的模式走出海外，被世界各地廣泛應用，對中國市場銷售產品，不僅惠及美國人，也將惠及全球用戶。」

