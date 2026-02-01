黃仁勳行程太滿？傳逛士林夜市行程取消

▲輝達執行長黃仁勳傳出士林夜市行程取消。圖為兆元宴分送油飯、飲料給在場守候媒體。（圖╱記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 黃仁勳此次訪台原本可能安排到北士科T17、T18場勘並走訪附近土地公廟，但相關行程已在1月25日被通知取消，連帶原先準備好的士林夜市小吃也等不到人。

台北市長蔣萬安先前提到，希望邀請黃仁勳到T17、T18基地走走，並到附近土地公廟祈福。根據《中時》報導，鄰近廟宇軟橋福裕宮主委何許碧雲表示，副市長李四川還曾邀請6家士林夜市小吃攤，規劃讓黃仁勳場勘後能順道品嘗在地美食。

不過，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山證實，已在1月25日接獲台北市市場處通知取消行程，坦言相當可惜。他也透露，原本預計準備約300份夜市小吃，名單包含溏心蛋、蚵仔煎、阿亮麵線、亞米亞米珍珠奶茶、小皇地瓜球、大上海生煎包等，且備料與安排大約需要2天時間，但隨行程喊停也只能作罷。

黃仁勳1月29日抵台後下榻台北文華東方酒店，此行停留約4天，30日出席輝達台灣分公司尾牙、31日與供應鏈大老聚餐；他2月1日上午則回應預計2月2日離台，外界也持續關注是否還有機會與北市府就T17、T18相關行程同框。

