黃仁勳行程曝光！第一站訪問上海 傳陸資企業獲准採購H200

黃仁勳23日抵達輝達位於上海的新辦公室，展開為期多日大陸行程。（示意圖／達志／美聯社，下同）

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於23日展開訪陸行程，首站來到上海新設辦公室，並與員工進行面對面交流。根據大陸社群平台新浪科技流出的現場畫面，黃仁勳身穿招牌黑色皮衣與T恤現身會場，親自回應多項來自內部的提問。然而，外界原先關注的H200晶片話題，現場卻意外地未成為焦點。

黃仁勳預計出席多場新年聯歡與供應商活動，持續強化輝達在大陸的企業關係網絡。

據熟悉現場情況的人士透露，黃仁勳在上海辦公室的交流會中，員工提問多圍繞2026年晶片技術發展與公司策略，問題內容大致屬於常規層級，並未涉及外界所聚焦的中美技術限制或H200晶片銷售問題。現場出現一種「默契」，即使面對具有爭議性的熱門議題，也無人主動觸及。

廣告 廣告

值得注意的是，就在黃仁勳抵達大陸的同一時間，外媒引述消息人士指出，大陸官方已針對境內科技巨頭採購輝達AI晶片H200一事釋出綠燈訊號。阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大型企業據傳已獲得「原則性核准」，可進入下一階段，就採購數量與技術細節展開進一步洽談。

外媒指出，大陸監管單位已原則性同意科技巨頭採購NVIDIA H200晶片，引發各界關注。

黃仁勳此行安排與去年相仿，除了出席輝達在上海、北京、深圳三地分公司的新年晚會與供應商答謝宴外，亦計劃與潛在買家進行閉門會晤，據了解重點將放在如何在美國出口限制政策下，調整供應鏈與市場策略，尋求符合規範下的合作方式。

目前尚無公開訊息顯示黃仁勳將與大陸官方進行正式會晤，但本次行程與政策訊號幾乎同步釋出，也讓外界對H200晶片能否重返中國市場的可能性更加關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛