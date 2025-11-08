黃仁勳被要求國語致詞 喊台積是我的驕傲！

▲輝達執行長黃仁勳一上台就以中文說「C.C（魏哲家）叫我講國語」，引得哄堂大笑。（圖╱記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳以貴賓身份致詞，他一上台就以中文說「C.C.（魏哲家）叫我講國語」，他邊說邊不斷嘲諷但自己國語講得很差，而台積電員情緒價值給滿，讚他「講得很好」，他用台語說台積電「尚讚」，並感性表示，「你們（台積電）是台灣的驕傲，而且你知道，你們也是我的驕傲。」

黃仁勳今日收邀致詞說，自己被魏哲家要求講國語，「可是你們大家知道我的國語完全不會講」，現場隨即引來一片笑聲，員工情緒價值給好給滿，稱讚他「講得很好」。

廣告 廣告

他指出，今天真的很特別，讓他參加台積電的特別活動，他感覺，「現在30年來我也是你們的家人」，他更稱讚，沒有台積電，今天就沒有輝達，台積電真是最棒的！「尚讚」。

他直呼，30年前輝達和台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，「你們是台灣的驕傲、你們也是世界的驕傲，而且你知道你們也是我的驕傲。」

黃仁勳笑說，他有很多話想講，但他的國語真的講得很差，「如果魏哲家邀請我演講用國語，我每次嘗試、每年，我會進步的。」此番話也引來員工一陣熱烈歡呼，似乎暗指他每年都要來參加運動會。

黃仁勳表示，他想感謝台積電的每一個人協助他建立輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。」他指出，現在兩家公司如此龐大、重要，有很多事要做，是「很忙的」，台積電的員工們都為了他非常努力工作，他想好好感謝，最後他還幫台積電加油，「你最棒！台積我愛你，大家謝謝！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電運動會今盛大登場！黃仁勳、魏哲家現身同框

黃仁勳近十點半降落台北、讚牛肉湯好吃 再曝最常使用3AI工具

停留7小時！黃仁勳在台南吃完牛肉爐、剉冰才前往台北過夜