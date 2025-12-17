黃仁勳要來了？蔣萬安發出邀請 輝達總部農曆年前有望簽約

台北市長蔣萬安今（17）日證實，已透過電子郵件向輝達執行長黃仁勳說明最新進度，並邀請他參加預計明年1月舉行的簽約儀式。蔣萬安強調，輝達海外總部不只是一棟巨大建築物，更是為台北市「安裝全球最強的AI心臟」，具有重大戰略意義。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，北士科都市計畫變更案已於12月10日正式進入公展程序，一個月後將召開都審會議，由李副市長主持。透過都市計畫變更，將兩塊基地合併縫合，讓輝達總部能有更完整的發展空間。他透露，簽約記者會預計在農曆年前舉行，「如果黃仁勳屆時在台灣，非常歡迎一起參與簽約儀式」。

針對輝達進駐後的交通衝擊，市府已擬定短中長期配套規劃。蔣萬安指出，短期將設置接駁公車專用道，中長期則規劃輕軌及捷運十字路廊，包括南北向與東西向路線，全面因應未來交通需求，確保北士科發展順暢。

輝達創辦人黃仁勳。（圖／美聯社）

不過蔣萬安也坦言，行政院不副署財劃法對市政推動造成嚴重衝擊。他批評，這不僅影響捷運、校舍改建、市場改建等建設，更耽誤銜接北士科的輕軌及捷運建設，「不只耽誤台北市政推動，也耽誤國際對台灣AI產業發展的信心」。

蔣萬安回顧，三年前市府團隊來到北士科時，就開始思考如何發展這片土地。如今輝達確定進駐，代表三年努力有了具體成果。他強調，目前市府團隊全力拼市政、拼建設、拼經濟、拼AI產業發展，沒有在想選舉的事情。

