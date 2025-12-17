黃仁勳要來台了？輝達北士科農曆年前簽約倒數 蔣萬安：1月誠邀出席

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府預計農曆年前完成簽約。台北市長蔣萬安17日視察基地時指出，市府已同步啟動都市計畫變更及短、中、長期交通整體規劃，全力因應未來園區擴建與人流成長。他也透露，已致信輝達執行長黃仁勳說明進度，若一切順利，將誠摯邀請對方在明年1月來台，共同出席簽約儀式，讓北士科成為台北接軌全球AI產業的重要起點，且以「生產、生活、生態」三生共融為優勢，打造為全新的宜居示範區。

他表示，市府預計一個月後由李副市長召開都市計畫相關會議，「有李四川負責，我們都非常安心」。（圖／翻攝自直播畫面）

蔣萬安今日一早前往北士科T17、T18基地視察，說明輝達設點的最新進展。他表示，市府已於12月10日正式啟動都市計畫變更程序，將進入公展程序，預計一個月後由李副市長召開都市計畫相關會議，「有李四川負責，我們都非常安心」，最關鍵的調整在於透過計畫變更，整合兩塊基地。至於正式簽約時程，蔣萬安表示，「大概會在農曆年前」。

針對外界關注有沒有邀請輝達執行長黃仁勳來簽約，蔣萬安回應，確實有寫郵件給黃，「一方面跟他說明最新的進度，另一方面也告訴他，一月份如果能夠順利簽約，很歡迎黃元勳，如果屆時在台灣，我們一起參與這樣的簽約儀式。」但黃仁勳是否回復，蔣萬安坦言，「目前還沒有。」，但會持續跟輝達保持密切聯繫，「不管是在臺灣這邊、或是美國總部保持溝通跟聯絡。」

在北士科園區整體交通規劃方面，蔣萬安表示，市府已擬定「短、中、長期方向」，包括未來的接駁公司專用道、中長期規劃的輕軌、捷運的十字步廊，建構南北向、東西向的完整網絡，期望「都能夠及早因應未來輝達進入之後所帶來的交通衝擊 。」

回顧北士科的發展歷程，蔣萬安也提到，3年前團隊首次來到現場時，就已思考這塊基地未來的可能性，如今確定迎來輝達進駐，是北市產業發展的重要里程碑。他強調，未來矗立於此的輝達海外總部，「不只是一個巨大的建物，更是為臺北市加上了全球最強的AI心臟」。

