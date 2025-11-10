黃仁勳要台積電提供更多晶片產能 經濟部長：政府全力支援

輝達執行長黃仁勳上週快閃訪台，先後造訪台積電台南3奈米廠及新竹運動會，台積電董事長魏哲家透露，黃仁勳此行主要目的是向台積電要求更多晶片產能。經濟部長龔明鑫今（10）日回應，在AI快速發展趨勢下，政府將全力支援半導體企業，只要有任何發展需求都會提供協助。

黃仁勳參加台積電運動會。（資料圖／中天新聞）

黃仁勳上週訪台行程緊湊，首站前往台南視察台積電3奈米廠，期間還特地造訪在地美食，隔天他赴新竹參加台積電運動會，並且在致詞時喊出，「台積電是台灣的驕傲，而且你知道，你們也是我的驕傲。」

黃仁勳期間也與魏哲家會面，魏哲家透露，黃仁勳此趟來台是為了向台積電要求更多晶片。黃仁勳表示，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強，台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。

經濟部長龔明鑫。（資料圖／中天新聞）

龔明鑫今天出席立法院經濟委會員，審查《企業併購法》部分條文修正案。龔明鑫會前受訪針對黃仁勳的訴求回應表示，按照黃仁勳說法，AI快速發展下希望可以包下更多晶片產能，政府還是採取支援半導體企業的立場，有需要任何發展需求都可以支援。

