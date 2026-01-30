黃仁勳要找人！ 輝達將在台擴大徵才 點名「這公司」是重要夥伴





AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日抵台行程進入第二天，上午現身輝達南港新辦公室，隨即與鴻海董事長劉揚偉會面，雙方針對AI雲端、伺服器、機器人等合作方向深入交換意見。這場重量級會談不僅聚焦產業布局，更釋出關鍵訊號，黃仁勳親口證實，輝達將擴大在台灣的人才招募規模，為台灣科技業投下一顆震撼彈。

黃仁勳受訪時直言，鴻海是輝達在AI雲端與製造領域「極為重要的合作夥伴」，雙方合作範圍涵蓋AI伺服器、機器人，甚至延伸至自駕車等應用。他也指出，過去輝達與台灣的關係以供應鏈為主，但如今已有愈來愈多台灣企業直接成為輝達技術的客戶，顯示台灣在全球AI產業鏈中的角色，正從「製造基地」快速升級為「技術與應用核心」。

廣告 廣告

在人才議題上，黃仁勳明確表示，輝達正在全球多地同步擴大徵才，台灣也已納入整體規畫之中。他強調，台灣不僅是全球最關鍵的半導體與硬體供應鏈重鎮，同時也具備高度密集的工程與研發能量，未來隨著AI需求持續爆發，勢必需要更多優秀工程師與專業人才投入。

現場氣氛一度輕鬆，當媒體追問輝達徵才是否偏好特定人格特質時，黃仁勳笑著指向提問記者打趣回應「像你一樣就可以」，展現一貫幽默親民風格，也間接透露輝達對人才的重視不只在技術，更看重熱情與執行力。

此外，黃仁勳也親自巡視南港新辦公室，並透露輝達正規畫打造設計感更高的新大樓，甚至不排除未來在台灣持續擴充據點。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



包1萬6被嫌少！ 小S神回網大讚：大人世界的真相

「鐵飯碗」要徵1771人！ 起薪最高5.9萬 職缺、資格一次看

一念之間「破財or爆賺」！4生肖向天借膽：30天拚賺1年財