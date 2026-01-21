黃仁勳要見北京高層？月底訪大陸為H200晶片拚了！

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳計劃在1月底前往大陸，試圖重新打開這個對該公司AI晶片至關重要的市場。黃仁勳預計將出席農曆新年假期前的公司活動，並可能前往北京訪問，但目前尚不清楚此行是否會與北京高層會面，參訪計劃仍有可能出現變化。

輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

《路透》在轉發相關報導時表示無法核實該消息，輝達則對此不予置評。此次黃仁勳訪問中國的時機相當敏感，因為川普（Donald John Trump）政府上周才正式批准先進AI晶片如輝達H200和超微MI325X出口大陸，儘管華府的鷹派人士對此表達擔憂。

AI新創公司Anthropic執行長達里奧·阿莫代（Dario Amodei）也抨擊美國政府批准對中國出口H200晶片，他認為此舉形同「向北韓出售核武」，將構成重大國家安全風險。川普政府並引用1962年《貿易擴展法》第232條，將以進口關稅形式對這些晶片收取25%的分潤。

根據川普政府訂立的新規，這些晶片必須先從生產地台灣送到美國經獨立第三方檢測以確認其AI技術能力後，再轉運大陸。然而，路透社日前引述知情人士報導，中國當局已經向其海關人員下達指示，H200不准入境。

美國總統川普。（圖／路透）

黃仁勳曾在CES大會場邊表示，大陸客戶對H200晶片的需求非常強勁，但他不認為大陸政府會正式宣布已開放大陸企業進口輝達H200晶片，採購訂單會證明一切。H200是目前輝達排名第二的AI晶片，僅次於現有的Blackwell系列旗艦晶片。

