黃仁勳見川普、議員談AI禁令 示警：限制反讓中國打造「AI版一帶一路」

（記者石耀宇／綜合報導）美國對中國的AI晶片出口限制持續升溫之際，輝達執行長黃仁勳於3日前往華府展開新一輪遊說行動，先後與前總統川普及多位國會議員會面，並出席智庫活動。他警告，若美國持續限制AI晶片對華銷售，恐將削弱自身在全球市場的技術主導權，使中國得以加速向國際擴散技術影響力，形同「AI版一帶一路」。

圖／輝達執行長黃仁勳於3日前往華府展開新一輪遊說行動。（資料照）

黃仁勳受訪時表示，他確實與川普談及出口管制，但拒絕透露細節。他提到，美方已要求輝達降低晶片性能，且目前即使美國放寬限制，也不確定中國市場是否仍願意採用H200晶片。他同日也出席參議院銀行委員會的閉門會議，針對出口管制與國會議員深入討論。

川普對兩人會談內容亦保持低調，僅回應已向黃仁勳表達自身立場，並稱讚他「很聰明，會知道該怎麼做」，被外界視為對輝達保持友善態度。

在智庫活動中，黃仁勳提出更直接的警告。他指出，若美國遏制晶片出口過緊，美國可能會「把市場與技術主導權拱手讓人」，最終反而促使中國藉由技術擴散，建立自身版本的「AI一帶一路」。他並呼籲，美國應加速擴展資料中心能量供應，包括積極運用核能，以因應AI時代的能源需求。

自美國2022年強化高階晶片管制後，輝達多次嘗試向美方爭取放寬。上個月，美國國會曾試圖在《國防授權法》中加入《保障人工智慧獲取與創新法》條款，以進一步強化出口管制，但最終遭到否決。該結果被外界視為輝達的重大勝利，而黃仁勳與川普及議員的接連接觸，被認為具有一定影響力。

