黃仁勳見李在明 宣布輝達將供南韓逾26萬Blackwell晶片

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳31日會見南韓總統李在明，討論南韓與輝達在人工智慧（AI）產業的合作。黃仁勳也宣布，將對南韓政府及包括三星電子在內的大型企業，供應超過26萬枚Blackwell先進晶片。

綜合路透社及韓聯社報導，黃仁勳與李在明於31日開幕的亞太經合會（APEC）舉行場邊會談。南韓正加速打造AI基礎建設及應用，努力成為全球前3大AI強權之一。

黃仁勳前一天與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾聚餐大啖炸雞，SK集團31日加入3人，在APEC場邊會晤。

黃仁勳在聲明中表示：「正如南韓的實體工廠曾以精密造船、汽車、晶片與電子產品啟發世界，如今這個國家可以將智慧作為新的出口，推動全球轉型。」但他未透露協議金額與供應時程。

對南韓而言，這項交易將有助於李在明上任後所推動的人工智慧投資政策下，朝成為區域AI樞紐跨出一步；此舉同時被視為，在美國關稅陰影下提振經濟的重要一步。

輝達正持續加深與南韓的合作。南韓是全球主要的半導體與汽車製造基地，而輝達近來正面臨美中貿易戰帶來的挑戰。黃仁勳本月稍早指出，貿易緊張已削弱輝達在中國高階AI晶片市場的占比。

美國以國家安全為由，屢次限制輝達晶片出口中國。美國總統川普30日在南韓與中國領導人習近平舉行「川習會」，但會中未提及輝達晶片議題。

輝達目前正積極開拓受地緣政治影響較小的市場，尋找聊天機器人和圖像生成以外的用途，並將目標客戶鎖定在製造業和零售業等行業。

南韓政府計畫使用逾5萬枚輝達最新晶片投資AI基礎設施，三星電子、SK集團與現代汽車集團則各自部署最多5萬枚AI晶片，用於智慧工廠、半導體與車輛製造等。

南韓最大搜尋引擎與入口網站營運商Naver也將採購6萬枚輝達晶片。

南韓政府表示，將與Naver與Kakao等網路公司合作，透過「國家AI運算中心」（National AI Computing Center）等計畫，擴展算力基礎設施。

現代汽車集團則表示，將與輝達加強合作打造超級電腦，以開發車用人工智慧、自動駕駛、智慧工廠與機器人技術。

