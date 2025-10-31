黃仁勳見李在明！稱輝達與韓國共創AI未來

▲輝達執行長黃仁勳時隔15年訪問韓國，出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，今（31）日與韓國總統李在明會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳時隔15年後訪問韓國，出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，今（31）日與韓國總統李在明會晤，黃仁勳對李在明說「很高興能與韓國一起創造AI的未來」，並宣布輝達將為韓國政府與企業提供26萬片先進Blackwell晶片。

根據《韓聯社》報導，輝達宣布與韓國開展AI合作計畫，韓國政府與企業將基於Blackwell晶片構建AI基礎設施，加快推進汽車、製造、半導體、電信等主要產業的AI發展與數位轉型。輝達將為韓國政府與企業提供26萬片Blackwell晶片，具體分配為韓國政府5萬片，三星電子、SK集團和現代汽車同樣各5萬片，NAVER Cloud則將獲得6萬片。26萬片Blackwell晶片估值可達14兆韓元，約3000億台幣。

有觀察認為，在全球範圍內出現AI晶片供不應求的情況下，韓國優先獲得輝達承諾提供大量Blackwell晶片，具有重要意義，與輝達開展合作有望加快韓國構建主權AI系統的步伐。

三星將藉此設置半導體AI工廠，實現基於AI技術的製造創新。SK集團和現代汽車也將設計運營AI工廠，LG集團雖未獲提供Blackwell晶片，但也將與輝達在有關機器人科學、醫療領域開展合作。

李在明在與黃仁勳會面時表示，「希望輝達在讓韓國成為AI全球強國的道路上發揮重要作用」，黃仁勳則說「很高興能與韓國一起創造AI的未來」。

