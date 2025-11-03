黃仁勳親交李在鎔超級電腦DGX，聯發科已切入！也成概念股？

輝達最小超級電腦DGX Spark，最近黃仁勳親手出貨給三位企業巨頭，包括特斯拉馬斯克、三星李在鎔、現代鄭義宣，成為熱門話題！原來背後聯發科也參了一腳，可望成為概念股之一。今（31）日聯發科舉辦第三季法說會，由聯發科副董事長暨執行長蔡力行主持，分享聯發科ASIC（特殊應用積體電路）、NVIDIA（輝達）的GB10合作，以及台積電先進製程2奈米量產計畫的最新進展。

「在過去一季，我們觀察到無所不在的AI持續展現令人振奮的發展。」聯發科技董事長蔡力行在第三季法說會開場時指出，各行各業對 Agentic AI 與AI應用的創新推進，正帶動全球對AI運算力的強勁需求，而聯發科將堅定掌握這個成長機會。

輝達最小超級電腦DGX Spark，最近黃仁勳親手出貨給特斯拉的馬斯克。取自X@nvidia

資料中心ASIC市場看旺，聯發科鎖定10～15%市占

蔡力行指出，聯發科技首個AI加速器ASIC專案進度順利，持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，並預期至2027年將達數10億美元，展現聯發科整合頂尖IP、管理先進製程與封裝供應鏈的能力。

「首案設計定案後將於2026年正式量產，且我們（聯發科）正與第二家超大規模資料中心客戶洽談新的AI加速器專案，且進展順利。」 蔡力行信心地說道。

目前，多家CSP（雲端服務供應商）正透過專用ASIC晶片降低TCO（總持有成本），聯發科的IP整合與先進封裝能力，使其成為理想合作伙伴。蔡力行補充，聯發科的長期目標，是讓ASIC事業在2028年後貢獻穩定的營收曲線。

蔡力行進一步談到，聯發科對資料中心ASIC市場的展望持續看好。他指出，早期公司預估該市場規模約 400億美元，但隨著CSP業者的資本支出持續擴大，市場潛力明顯提升。

「我們現在認為，資料中心ASIC市場規模至少可望達到500億美元。」蔡力行表示，聯發科正積極爭取新專案，目標是在未來兩年內取得10%至15%以上的市場佔有率，並以穩健的執行力與技術整合能力，成為AI時代雲端運算的重要推手。

聯發科對資料中心ASIC市場的展望持續看好。遠見資料庫

與NVIDIA合作深化，GB10正式量產登場

針對外界關注的GB10專案進展，蔡力行表示，雙方共同開發的GB10已正式量產，這款晶片驅動全球最小型AI超級電腦DGX Spark。

蔡力行說明，該專案由聯發科與 NVIDIA 攜手合作，在分工上，聯發科負責 CPU 設計與整體系統整合，並協助整合GPU小晶片（Chiplets）；而最終產品的上市與行銷則由 NVIDIA 主導。這種「設計服務伙伴（Design Service Partner）」模式，讓聯發科不僅參與了AI硬體的核心設計，也深度嵌入NVIDIA的生態系。

據悉，單一 GB10 系統可支援高達2000億參數的AI模型推論，並能在本地端微調多達700億參數的模型。多台並聯運作時，更能達到4000億參數等級的運算能量。

蔡力行強調，GB10只是開端，雙方已在討論下一代產品方向，包括應用於更多邊緣AI與企業端設備，相信這是長期合作的起點。

2奈米設計定案，產品2026年問世、成本轉嫁策略同步啟動

在先進製程2奈米的規劃上，蔡力行表示，已在第3季完成首顆採用台積電2奈米製程晶片的設計定案（tape-out），產品預計於2026年問世。

然而，半導體供應鏈正面臨著明顯的通膨挑戰，包含晶圓代工價格上漲、IC設計業者轉進2奈米製程，導致的獲利結構與成本壓力問題。對此，聯發科財務長顧大為回應，聯發科已啟動產能配置與價格策略調整機制，正積極評估各產品線的資源分配，以維持長期的獲利穩定性。

全年展望創新高，AI與車用動能續航

在整體營收表現上，聯發科的官方資料指出，第三季營收優於營運目標，預期第四季營收將持續成長，主要來自天璣9500、GB10專案與車用晶片三大動能，足以抵銷消費性電子產品在傳統淡季的下滑。

今年推出的旗艦行動晶片天璣9500需求強勁，首批客戶包括vivo X300與OPPO X9系列，並將拓展至印度、東南亞與歐洲市場。同時，與NVIDIA共同設計的GB10 AI超級電腦DGX Spark已正式量產；車用業務則受中國智慧座艙新車款推動，預期第四季營收年增逾一倍，且成長動能將延續至2026年。

以第四季營收中間值推算，聯發科2025年全年營收可望再創新高、突破190億美元，其中旗艦智慧型手機營收預估將超過30億美元，年增率超過40%，為AI轉型帶來強勁助力。