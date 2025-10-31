黃仁勳親口介紹韓團LE SSERAFIＭ！粉絲呼「夢幻連動」：以為是AI
輝達（NVIDIA）在韓國首爾舉辦的25週年玩家慶典上，迎來了特別的壓軸表演嘉賓——韓國女團LE SSERAFIM。這場於30日晚間舉行的活動中，輝達執行長黃仁勳親自上台介紹LE SSERAFIM出場，讓全場觀眾驚喜連連，紛紛表示這是一場意想不到的「夢幻連動」。女團以最新單曲開場，緊接著演唱多首熱門歌曲，將整個慶典活動帶向高潮。
黃仁勳在台上發表了令人印象深刻的開場白，他表示：「已經沒有人聽搖滾樂，也沒人在聽爵士樂，因為你們知道大家都在聽什麼，我們都在瘋K-pop。」這番話讓現場觀眾感到相當新奇，因為黃仁勳親口提及K-pop確實不太常見。接著，他更出人意料地宣布：「今晚，我們有來自LE SSERAFIM帶來最精彩的表演。」這段介紹讓許多觀眾乍看之下還以為是AI生成的內容，但事實上確實是黃仁勳本人親自介紹。
LE SSERAFIM作為壓軸表演嘉賓，一登場就以日前才推出的新單曲《SPAGHETTI》開場。五位成員展現帥氣又性感的舞台魅力，立刻讓全場氣氛高漲。她們不只演唱了一兩首歌，還為觀眾帶來了《UNFORGIVEN》以及《ANTIFRAGILE》等多首熱門歌曲，完整展現了團體的實力與魅力。
這場長達3小時的直播活動中，現場擠滿了電競玩家和歌迷，大家一同見證了電競與K-pop文化的奇妙結合。LE SSERAFIM精彩的表演，不僅滿足了歌迷的期待，也為這場輝達的慶典活動畫下了完美的句點，展現了科技與流行文化跨界合作的新可能性。
