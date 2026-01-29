黃仁勳親提神祕紙盒 拜會張忠謀！現傳赴嘉佩樂酒店餐廳吃晚餐

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳今下午1點抵台，赴下榻飯店附近剪完髮就回去休息，一直到近晚間5點被直擊現身台北大直，手提神秘紙盒，親赴台積電創辦人張忠謀住家拜會，引發外界高度關注。黃仁勳每次來台幾乎都會安排拜會張忠謀，雙方深厚私交與象徵意義，成為科技圈關注焦點。（圖／三立電視台）

輝達執行長黃仁勳再度成為全場焦點。今（29）日中午抵達台灣後，短暫理髮、返回飯店休息，下午16時40分，黃仁勳低調現身台北大直，親赴台積電創辦人張忠謀住家拜會，而最引發現場關注的，是他手中提著的一只神秘紙盒，未對外說明內容，便快步上樓，畫面瞬間在科技圈與投資圈引爆高度討論。拜會完張忠謀後，現傳出人正在嘉佩樂酒店1樓餐廳「榕居」用餐。

黃仁勳再訪張忠謀 親拿神祕紙盒送禮成最大亮點



黃仁勳每回來台，行程動向都被緊盯，尤其與張忠謀的互動，更被視為半導體產業的重要象徵。根據《NowNews》的報 導，這回黃仁勳親自手拿著一只長方形紙盒現身張忠謀住家樓下，未接受媒體提問，卻讓外界忍不住猜測，是否象徵雙方私交深厚，或蘊含產業交流的特殊意義，也替此次訪台行程增添更多話題性。

固定拜會行程 私交深厚早有跡象



事實上，黃仁勳過去多次來台，幾乎都會安排時間拜訪張忠謀與夫人張淑芬，並不只一次在公開場合提及，張淑芬親手下廚的料理讓他念念不忘。去年11月台積電運動會未能同框，黃仁勳仍於11月28日專程登門拜會，當時更透露張忠謀身體與精神狀態都相當不錯。



在AI浪潮席捲全球、台積電與輝達緊密合作之際，黃仁勳與張忠謀的每一次會面，都被市場視為高度象徵性的畫面。雖然此次屬於私人拜會，未對外發表談話，但在台積電市值、台股指數與AI供應鏈熱度持續升溫之際，這場低調會面，仍被解讀為產業信心的重要訊號。

