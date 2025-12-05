黃仁勳親自來台簽約？蔣萬安已發出邀請：有機會

輝達即將落腳北士科，議員詢問台北市長蔣萬安(左)及副市長李四川(右)相關進度。(記者廖振輝攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達即將在北士科設立海外總部，市府預計於農曆年前與輝達簽訂地上權合約。北市議員曾獻瑩今(５)日詢問台北市長蔣萬安是否有機會邀請輝達創辦人黃仁勳來台，親自出席簽約儀式？蔣萬安表示，希望1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，黃仁勳有望趁著來台尾牙時參與。

北市議會今進行總質詢，議員曾獻瑩詢問蔣萬安及副市長李四川，輝達進駐北士科是否視為政績？蔣萬安表示，以他接觸到的市民反應，都認為輝達的進駐為政績，這也是李四川的功勞。而李四川也表示，是否為政績要看市民的評價。

至於何時能與輝達簽約，李四川說明，目前還有2件重要的事情要做，分別是輝達要遞交投資計畫書給北市府審議，以及北市府要針對T17、18兩塊地進行都市計畫變更。針對投資計畫書的部分，輝達要求希望能夠有2個月時間讓他們準備，完成後遞交給北市府就要經過審查，審定之後能簽約。

李四川也表示，依據輝達需求進行都市計畫變更，預計下週依都市計畫法公開展覽1個月，若是都沒有意見，就會召開都市計畫委員會，進行都市計畫變更。

曾獻瑩也追問，北市府預估農曆年前能夠與輝達簽訂地上權合約，是否會邀請黃仁勳本人出席簽約儀式？蔣萬安說，他有寫email跟黃仁勳解釋相關進度，也有提及若屆時有來台灣參加輝達的尾牙，也可以來參加北市府與輝達的簽約儀式，黃仁勳則表示原則上應該是會來參與尾牙，若是一切順利，希望可參與簽約。

