黃仁勳親證「巨額投資」OpenAI 闢謠彼此矛盾：那是胡說

[Newtalk新聞] 科技近日巨頭輝達（NVIDIA）與 OpenAI 的「超級結盟」傳聞，終於由執行長黃仁勳親手拍板定案。黃仁勳昨（31）日在台北受訪時明確表示，輝達計畫對 OpenAI 進行一筆「巨額」投資，這不僅僅代表輝達將參與 OpenAI 最新一輪融資，更可能是輝達有史以來規模最大的投資案。

此前，《華爾街日報》與相關媒體曾盛傳輝達內部對這筆交易存有疑慮，甚至有報導稱黃仁勳私下批評 OpenAI 商業運作缺乏紀律、擔心其難敵 Google 及 Anthropic 等對手的競爭，導致原定高達 1000 億美元（約新台幣 3.16 兆元）的協議陷入停滯。

對此，黃仁勳在受訪時直呼相關負面報導根本是「胡說」。他強調，自己非常享受與 OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman）的合作關係，並盛讚 OpenAI 是當前時代最具影響力與重大意義的公司，「我相信 OpenAI，阿特曼正在完成這輪融資，輝達絕對會參與。」

據消息，輝達是在去年 9 月釋出投資意向，核心目標是為 OpenAI 提供穩定的資金與「先進晶片管道」。在「AI 算力即國力」的當下，OpenAI 若能取得輝達的最優先供貨保障，將是其維持市場領先地位的關鍵。

至於「巨額」有多少，黃仁勳透露雖然不會達到先前傳聞的 1000 億美元天價，但金額仍將極為驚人，具體數字將由阿特曼決定。黃仁勳補充道：「我們將投入大量資金。」

