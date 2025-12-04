黃仁勳親赴華府會川普 認晶片無法降規輸中：北京不會接受

2025年12月3日，輝達執行長黃仁勳親赴華府，與聯邦參議院銀行委員會成員會談。路透社



AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週三（12/3）親赴華府，與美國總統川普會晤後表示，如果美國放寬對H200晶片的出口管制，他不確定中國是否會接受降規版的AI晶片。川普則稱，黃仁勳清楚他對出口管制以及可以向中國提供哪些類型晶片的立場。

綜合美國財經媒體CNBC和彭博社報導，黃仁勳在國會大廈向媒體表示，他和川普（Donald Trump）談及晶片出口管制的議題，但拒絕透露細節。他說，自己曾多次表示，輝達支持出口管制，確保美國公司擁有最好、最多且最先獲得的產品和服務。

當被問及北京當局是否會允許中國企業購買輝達H200晶片時，黃仁勳坦言不確定且「毫無頭緒」，但強調不能降低銷往中國的晶片規格，「他們不會接受」。

川普則稱讚黃仁勳是「聰明人」，但當媒體問及，他是否已向黃仁勳明確表達對出口管制及輝達可向中國供應哪些晶片類型的看法時，他僅簡短回應：「他清楚（我的立場）。」白宮發言人則表示，政府不對外討論私人會晤內容。

雙方會晤之際，美國政府正評估是否允許輝達向中國出售H200晶片，該晶片較現行旗艦產品Blackwell晶片落後一代。輝達長期向川普政府及國會施壓，要求放寬晶片出口管制。自去年11月美國總統大選以來，黃仁勳與川普關係密切，並主張管制措施只會助長華為等中國本土巨頭的發展。

彭博社透露，美國國會議員已將限制企業向中國等「敵對國家」出口先進AI晶片的GAIN AI法案排除在年度國防授權法案（NDAA）之外，將使輝達取得一場重大的遊說勝利。該法案要求輝達和超微（AMD）等晶片製造商必須優先向美國客戶供應高性能AI晶片，方可出售給中國及其他受武器禁運國家。

黃仁勳將美國國會決定不將GAIN AI法案納入年度國防授權法案稱為「明智之舉」，直言該法案的危害程度比輝達曾反對的「AI擴散法案」（AI diffusion act）更甚。

儘管如此，美國國會的對中鷹派仍繼續準備推動對尖端AI技術施加更嚴格的限制。部分國會議員正著手制定另一份「安全可行的出口法案」（Secure and Feasible Exports Act，又稱SAFE法案），試圖將現行對中AI晶片的出售限制納入法律規範。

