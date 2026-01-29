黃仁勳訪台前「美中續角力」 台北市民樂看輝達總部

台北市 / 綜合報導

「AI教父」黃仁勳，這個星期即將再度來台，會不會親自跟台北市政府，簽約輝達台灣總部，成為各界關注焦點。台北市研考會民調顯示，超過八成的市民認為，這有助高科技產業發展。不過黃仁勳來台前，美中還在持續角力。路透社報導，中國已經開放H200進口，但輝達疑似因為協助DEEPSEEK發展，正遭到美國國會審查。

輝達執行長黃仁勳VS.中國民眾說：「OK，OK，OK，謝謝您。」「AI教父」黃仁勳，在中國深圳也有高人氣，粉絲特別請他幫忙簽名，享用牛肉鍋的過程，也全被鏡頭捕捉，而就在黃仁勳到訪中國期間，路透社報導，北京已經批准輝達H200進口，字節跳動、騰訊和阿里巴巴，三大巨擘總計獲准買40萬顆，如果一顆用2.7萬美元計算，預計能為輝達帶來108億美元收入，而黃仁勳抵達台灣後，除了輝達自家尾牙，以及邀請台廠參加「兆元宴」，最受矚目的，就是會不會親自為台灣總部簽約。

廣告 廣告

台北市研考會民調顯示，81.6%市民認為，輝達進駐有助高科技產業發展，也期待能提升城市國際地位，69.1%有信心，未來還能吸引更多國際企業投資，63.5%滿意市府招商整體表現。

台北市長蔣萬安(01.28)說：「台北的目標非常明確，在2035年要成為全球前十大的AI之都。」除了幫助台灣產業，輝達為鞏固美國實力，呼籲國會重啟國家量子計畫，但路透社報導，輝達現在正被美國國會審查，輝達執行長黃仁勳(2025.07)輝達執行長黃仁勳(2025.07)說：「DeepSeek 它們研發的R1模型是真正的創新。」

報導指出，因為輝達協助DeepSeek 提升模型效率，美國憂心被拿來協助中國軍方，來台之際地緣政治依然詭譎，大國還在持續角力，華視新聞黃傲天蘇耘寬台北報導，

原始連結







更多華視新聞報導

不是皮衣！ 黃仁勳訪台穿黑T亮相 網友一查「要價2萬」

黃仁勳閃電訪台行程滿檔 驚喜現身台灣分公司

黃仁勳又要來了！ 北市府盼輝達台灣總部「6月開工」

