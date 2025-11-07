黃仁勳訪台南 「目前沒有積極討論」賣Blackwell AI晶片去中國

輝達執行長黃仁勳11月5日在英國獲頒伊麗莎白女王工程獎，在酒會上接受媒體採訪。路透社



AI晶片巨頭輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳閃電訪台，他週五（7日）在台南表示，輝達目前並沒有積極討論把最新架構的Blackwell晶片賣去中國。

路透社報導，這是黃仁勳今年第四次公開訪問台灣，他剛抵達台南市後不久便表示：「目前，我們沒有計劃向中國出貨任何產品。」被問到Blackwell架構晶片時，黃仁勳說，目前「沒有任何積極的討論」。

黃仁勳補充說：「這取決於中國何時希望輝達產品能回歸服務中國市場，我期待他們改變政策。」

美國已重新允許輝達在中國銷售H20 AI晶片，但黃仁勳在過去一個月內多次表示，中國不希望輝達產品進入，因此輝達在中國的先進AI晶片市場的市佔率已經降到零。

而比H20架構更先進的Blackwell，是輝達目前的旗艦AI晶片，美國川普政府迄今為止一直阻止其銷往中國，擔心這會助長中國軍方和本土 AI 產業。

儘管上週有猜測，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓的會談，可能達成協議，允許縮減版的Blackwell晶片銷往中國，但迄今為止沒有任何跡象顯示達成協議。

