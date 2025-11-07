黃仁勳訪台後快速返美為愛犬 狗狗正面照曝光

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳今（7）日抵台，先到台南參觀台積電台南廠隨後要往台北移動，透露自己只會在台灣停留1.5天，被問及是否作為台積電8日運動會嘉賓出席，他回說是「秘密」。

被問到這次會在台灣待多久，黃仁勳說，會在台南待5小時，然後就得去台北，停留幾個小時後就要回家了。被問到今晚會不會去夜市，黃仁勳以中文回答「可能沒有時間啊，很希望去」，說自己很想去夜市，但這次沒有時間。他補充說，自己已經在外旅行3周了，「我必須回家，我想念我的狗」。

黃仁勳跟狗狗介紹新產品，問他們覺得 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 開發者套件好嗎，狗狗眼神死。（圖／翻攝輝達粉專影片）

黃仁勳愛離家三週，參加APEC、與三星、海力士繼承者們吃炸雞、昨天又被英國國王接見，結束後又趕來台灣參加台積電運動會，在「忙忙日常中」，這名身家5兆鎂的男子，心心念念的不是老婆，而是家裡的狗狗，這種心情，毛小孩奴都懂。

黃仁勳愛狗常公開顯露出來，事實上在輝達官網曝光的影片中就可以看到黃仁勳愛犬身影，這位身價5兆的AI霸總，去年12月黃仁勳一支影片中就有他拿著新款 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 開發者套件問三隻狗狗說，這產品很棒，不管用在機器人還是工作場域都很棒，「你們覺得呢？」結果其中一隻白色狗狗給了他一個「眼神死」的表情。

