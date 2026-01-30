黃仁勳訪台是否會面 蔣萬安：一切配合他行程安排

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天抵台展開行程，外界關注黃仁勳此行是否與台北市長蔣萬安會面。蔣萬安今天表示，市府會持續與輝達保持聯繫，也理解黃仁勳行程緊湊，一切都配合黃仁勳安排。另針對輝達規畫再於台北市增設第二總部一事，蔣萬安說，目前還未收到相關訊息，但若輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

黃仁勳昨天下午搭乘專機抵達台灣，按照往例拜訪台積電創辦人張忠謀後，今天將參加輝達公司會議，晚間出席尾牙活動，預計明天安排與台灣AI供應鏈合作廠商見面。

蔣萬安今天與中正區里長舉行座談，活動前被媒體堵訪詢問今天是否會與黃仁勳見面，他表示，市府持續與輝達保持聯繫，理解黃仁勳這次行程非常緊湊，一切都配合黃仁勳行程安排。

此外，有媒體報導，輝達規畫要再於台北市增設第二總部，地點可能選在洲美國小預定地；蔣萬安對此表示，目前還未收到相關訊息，但若輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、18基地，市府盼在黃仁勳見證下，與輝達台灣子公司簽訂地上權契約，外界因此關注黃仁勳此行是否與蔣萬安會面。