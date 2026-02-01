黃仁勳訪台最後一站與魏哲家晚間餐敘 承諾將回台與北市府簽約

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（1日）晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層，在台北市私廚聚餐，晚間8時35分黃仁勳與魏哲家一起步出餐廳受訪表示，過去一年是創紀錄的一年，多家台灣企業寫下佳績，預測2026年將再創新紀錄。談到輝達台灣總部，黃仁勳向大家承諾，將會回來台灣與台北市政府簽約。他稍早也證實，這是這次訪台行程的最後一站，與員工再開兩次會議後，將於明天（2日）搭機離開台灣。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中左）與台積電董事長暨總裁魏哲家（中右）等人1日晚間在台北鄒記食舖餐敘，步出餐廳時接受媒體訪問，也親切為民眾簽名。（中央社）

黃仁勳下午5時30分抵達台北鄒記食舖，進入餐廳前接受媒體訪問。他表示，這次餐敘是為了感謝台積電所做的一切，「我們（輝達）經歷了創紀錄的一年，他們（台積電）也創下了紀錄，我為他們感到驕傲。」他也提到，昨晚和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，每個人都度過創紀錄的一年，因此最重要的事情是感謝他們不可思議的努力，並祝賀新年快樂。

輝達執行長黃仁勳（前）傍晚到台北鄒記食舖與台積電董事長暨總裁魏哲家等人餐敘，餐會前接受媒體聯訪。（中央社）

餐敘結束後，黃仁勳與魏哲家步出餐廳，發送紅豆餅給媒體與民眾，並接受媒體訪問。談到輝達台灣新總部進展，黃仁勳表示，很高興拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築，已迫不及待要向大家展示設計。他承諾，將會回來台灣與台北市政府簽約，確定回來的時間後，會第一時間通知大家。

黃仁勳說，今晚是一場非常棒的晚宴，與會者享受彼此的陪伴，有幸運抽獎環節和很棒的禮物。他特別向台積電和魏哲家致謝，直言過去一年不可思議，「沒有台積電就不可能實現」。他也以堅定口吻說，過去一年是創紀錄的一年，並點名多家台灣企業寫下佳績，包括鴻海、緯創在內都有創紀錄的一年。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）即將離台，1日晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層在台北鄒記食舖聚餐後，為守候在外的民眾簽名，親和力十足。（中央社）

黃仁勳重申，由於產品與系統複雜度顯著提升，在台灣建立非常大型團隊成為輝達的願景，以容納快速擴張的工程團隊。過去在Hopper架構時代，每台超級電腦只用一顆晶片；如今在台積電的幫助下，Vera Rubin架構使用了6顆晶片。由於晶片數量增加、系統更加複雜，因此迫切需要更多台灣工程師加入團隊。

黃仁勳稍早提到，對於已批准的新總部地點感到很高興，感謝台北市和所有人的鼓勵，能夠讓輝達在那塊土地上興建總部，希望能盡快定案、簽約並動工。他說，雖然新總部完工仍需幾年時間，但他心中構思的那棟建築會是一個驚喜，「它會比你見過的還要大很多」，而且是一棟非常美麗的建築。

