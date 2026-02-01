黃仁勳訪台最後一站與魏哲家晚間餐敘 承諾將回台與北市府簽約
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（1日）晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層，在台北市私廚聚餐，晚間8時35分黃仁勳與魏哲家一起步出餐廳受訪表示，過去一年是創紀錄的一年，多家台灣企業寫下佳績，預測2026年將再創新紀錄。談到輝達台灣總部，黃仁勳向大家承諾，將會回來台灣與台北市政府簽約。他稍早也證實，這是這次訪台行程的最後一站，與員工再開兩次會議後，將於明天（2日）搭機離開台灣。
黃仁勳下午5時30分抵達台北鄒記食舖，進入餐廳前接受媒體訪問。他表示，這次餐敘是為了感謝台積電所做的一切，「我們（輝達）經歷了創紀錄的一年，他們（台積電）也創下了紀錄，我為他們感到驕傲。」他也提到，昨晚和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，每個人都度過創紀錄的一年，因此最重要的事情是感謝他們不可思議的努力，並祝賀新年快樂。
餐敘結束後，黃仁勳與魏哲家步出餐廳，發送紅豆餅給媒體與民眾，並接受媒體訪問。談到輝達台灣新總部進展，黃仁勳表示，很高興拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築，已迫不及待要向大家展示設計。他承諾，將會回來台灣與台北市政府簽約，確定回來的時間後，會第一時間通知大家。
黃仁勳說，今晚是一場非常棒的晚宴，與會者享受彼此的陪伴，有幸運抽獎環節和很棒的禮物。他特別向台積電和魏哲家致謝，直言過去一年不可思議，「沒有台積電就不可能實現」。他也以堅定口吻說，過去一年是創紀錄的一年，並點名多家台灣企業寫下佳績，包括鴻海、緯創在內都有創紀錄的一年。
黃仁勳重申，由於產品與系統複雜度顯著提升，在台灣建立非常大型團隊成為輝達的願景，以容納快速擴張的工程團隊。過去在Hopper架構時代，每台超級電腦只用一顆晶片；如今在台積電的幫助下，Vera Rubin架構使用了6顆晶片。由於晶片數量增加、系統更加複雜，因此迫切需要更多台灣工程師加入團隊。
黃仁勳稍早提到，對於已批准的新總部地點感到很高興，感謝台北市和所有人的鼓勵，能夠讓輝達在那塊土地上興建總部，希望能盡快定案、簽約並動工。他說，雖然新總部完工仍需幾年時間，但他心中構思的那棟建築會是一個驚喜，「它會比你見過的還要大很多」，而且是一棟非常美麗的建築。
責任主編：于維寧
其他人也在看
黃仁勳晚宴地點出爐了！準備「1物」為台積電打氣 畫面全曝光
即時中心／潘柏廷報導輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳，將在明（2）日離台，而稍早獲得最新消息，黃仁勳的座車已經抵達文華東方酒店，等等準備前往鄒記食鋪，今（1）晚宴請台積電，並在後車廂準備滿滿氣泡水，就是要為台積電打氣、催產能，相關畫面也隨之曝光。民視財經網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
快訊／黃仁勳鄒記宴請台積電 改明離台！1句道地英文首駁千億投OpenAI
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程進入最後倒數，今（1）日晚間現身台北最難訂私廚「鄒記食舖」，宴請台積電董事長魏哲家及台積電重要高層，其中包括何麗梅以及李文如等，這也是黃仁勳在台灣的最後一站。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7則留言
黃仁勳晚餐傳回鍋鄒記食舖 他說這道最好吃
[NOWnews今日新聞]AI教父黃仁勳今（1）晚在台北的晚餐去處再掀猜測，若行程成行，傳出最有可能「回鍋」的口袋名單之一，就是台北松山區超難訂位私廚鄒記食舖；他在上一趟訪台期間，就曾被目擊與張忠謀、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳與魏哲家餐敘（2） (圖)
台積電董事長暨總裁魏哲家（圖）1日傍晚應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之邀，到台北鄒記食舖餐敘。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
真的不是你？洪健益否認爽中八百萬 議長不忍了：中獎者快認！
即時中心／顏一軒報導資深媒體人王瑞德爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，詢問過後得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬，引發網友熱烈討論到底幸運得主是誰，不過，頻被點名的民進黨議員洪健益今（1）日回應，這市都市傳說，他沒有中獎，而同黨議員張文潔、國民黨議員詹為元、柳采葳也相繼否認。對此，身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽喊話，如果有人真的中獎，就請趕快承認。民視 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
黃仁勳回台行程爆量 兆元宴前又去買蜜餞了！親證明晚台積電飯局
輝達執行長黃仁勳再度回台，行程幾乎排到滿檔，31日親口證實「明晚將與台積電高層吃飯」，一席話瞬間點燃市場想像空間。黃仁勳此行不只為參加輝達台灣公司活動，更被外界解讀為AI供應鏈關鍵時刻的重量級訊號，台灣在全球AI版圖中的角色，再度被推到鎂光燈正中央。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
謝典霖開箱自家豪宅引議 謝衣鳯：與我選縣長沒有關聯
彰化縣議長謝典霖帶網紅拍片開箱自家「豪宅」，屋內有酒櫃、室內籃球場等，引發關注。謝典霖胞姊、中國國民黨籍立委謝衣鳯今天（1日）對此表示，這是弟弟個人行為，與她選縣長沒有關聯，兩人政治經營方式本來就不同，她會努力爭取黨內彰化縣長提名。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 78則留言
有片／老大始終都是習近平！川普不擔心解放軍高層整肅風波
中共上週直接整肅了中共解放軍第一號與第二號將領，擔任中央軍委副主席的張又俠，以及軍委、共軍參謀總長的劉振立。美國總統川普週六（1月31日）在空軍一號上受訪時，被問到此事時，他表現出並不太擔心的態度，強調自始至終習近平就是中國的「老大」。太報 ・ 6 小時前 ・ 40則留言
明天天氣溼冷桃園以北防降雨 周二起回溫轉晴北部高溫可達20℃
中央氣象署表示，今晚至明天偏溼冷，平地低溫約攝氏13度，桃園以北及東半部仍有明顯降雨，其他地區天氣則會逐漸轉多雲。3日大陸冷氣團減弱，白天回溫，北部高溫可達20度以上；4日至6日各地天氣好轉，中南部白天高溫上看28度，須留意日夜溫差大。氣象署預估，6日晚間至7日下一波冷氣團南下，各地再降溫。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳多留1天！「非常滿意總部選址」 1句話打臉「投資OpenAI千億美元」
AI教父、輝達執行長黃仁勳來台行程最後一站，今天（2／1）在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，黃仁勳再度充滿笑容接受媒體堵訪，被問到北士科總部進度時，黃仁勳表示非常滿意北士科總部的選址，甚至笑說「以為已經簽約了」。另外，外媒報導輝達將投資OpenAI千億美元但遭卡關，黃仁勳也用1句話輕鬆澄清。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
扯！ 11重機「違規闖國道」 穿越隧道上高架橋
扯！ 11重機「違規闖國道」 穿越隧道上高架橋EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 277則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23則留言
黃仁勳：看好台灣供應鏈 今年再破紀錄
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日晚間與台積電董事長魏哲家等台積電高層一起在鄒記食舖用晚餐。他提到，輝達、台積電及其他輝達供應鏈去年都是個創紀錄的一年，更強調現在每家...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
黃仁勳與魏哲家晚間餐敘 訪台行程最後一站
（中央社記者吳家豪台北2026年2月1日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層在台北市私廚聚餐，感謝台積電過去一年來的辛勞，並證實這是他此次訪台行程最後一站，將與員工再開兩次會議後，於2日搭機離開台灣。黃仁勳於晚間5時30分抵達台北鄒記食舖，他在進入餐廳前接受媒體採訪時說，這次餐敘是為了感謝台積電所做的一切，「我們（輝達）經歷了創紀錄的一年，他們（台積電）也創下了紀錄，我為他們感到驕傲。」黃仁勳提到，昨晚他和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，每個人都度過了創紀錄的一年，因此最重要的事情是感謝合作夥伴們不可思議的努力，並祝賀新年快樂。被問及輝達台灣新總部的進展，黃仁勳表示，簽約很容易，希望能盡快定案。他對新總部感到非常興奮，「我們需要大得多的設施，因為我們正在招募很多人」，輝達正以極大的規模快速成長。他進一步指出，現在晶片設計、封裝、組裝、測試與系統工程都變得非常複雜，輝達在台灣有很多合作夥伴，供應鏈也在擴張，因此輝達需要更多工程師，擁有更大的設施非常重要。黃仁勳表示，他對於已批准的新總部地點感到非常高興，感謝台北市和所有人的鼓勵，讓在那塊土地上興建成為中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
謝家白宮哪來的？吳音寧揭台糖地內幕
[NOWnews今日新聞]彰化縣議長謝典霖近日開箱豪宅影片，曝光室內籃球場、大型酒櫃等奢華設施，引發熱烈討論！前北農總經理吳音寧對此火力全開，批評謝家多次公開炫富，無視彰化縣勞工平均收入全國倒數第一的...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 36則留言
輝達北士科總部呼之欲出！黃仁勳笑談簽約非難事：將成台北最壯觀地標
AI 巨頭輝達（NVIDIA）在台設立研發總部的進度備受關注。執行長黃仁勳於今（1）日現身台北知名私廚「鄒記食舖」，宴請台積電高層前接受媒體聯訪。針對外界關切的北士科總部選址與簽約進度，黃仁勳展現幽默性格，直言「簽約很簡單」（The signing is easy!），並對未來建築藍圖充滿期待，預告這將是一座超越大眾想像的台北新地標。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 17則留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 192則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 16則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9則留言