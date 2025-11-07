黃仁勳訪台沒逛夜市！想念3愛犬可愛畫面曝

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）下午起閃電訪台，坦言想逛夜市但已經離家太久，「我很想念我的狗狗們」。圖為黃仁勳在輝達影片中帶自家狗狗出鏡。（圖／翻攝自輝達臉書）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日抵達台南，閃電訪問台灣一天半，黃仁勳也坦言這次沒有時間去逛夜市，「我很想念我的狗狗們」，真的該回家了。黃仁勳愛狗也早已不是秘密，在輝達官網的影片中也能看到黃仁勳對著3隻愛犬介紹輝達新產品，只是狗狗一臉「眼神死」，似乎不太領情，畫面相當逗趣。

黃仁勳今下午2時20分抵達台南，受訪時表示將在台南待5個小時，隨後將去台北，明天則會出席台積電運動會。但被問及今天晚上是否會去逛夜市，黃仁勳坦言「可能沒有時間啊，很希望去」，說自己很想去夜市，但他已經在海外旅行三個禮拜，「我必須回家，我想念我的狗」，所以說這次沒有機會，但是下次一定會再回來。

黃仁勳是忠實「狗派」，不只自己養了三隻狗狗，輝達在美國矽谷的總部也允許帶狗狗一起上班，員工可以帶著狗狗在草地上玩耍，狗狗們還可以拿到專屬的員工證，輝達的臉書粉專上野能看到許多狗狗員工的照片。黃仁勳2016年接受美國《Yahoo Finance》專欄作家紐曼（Rick Newman）專訪時也曾透露，曾有員工問能不能帶狗來上班，他回答「當然可以，我也有養過狗，也曾經午休時間跑回家看狗！」

▲輝達總部開放員工帶狗狗上班，黃仁勳也曾與狗狗同桌開會。（圖／翻攝自IG／ninjeeee）

▲輝達總部開放員工帶狗狗上班，狗狗也會有專屬的員工正。（圖／翻攝輝達官網）

黃仁勳的三隻愛犬也常出現在輝達官方影片中，這位身價5兆元的輝達CEO去年12月在推出新款 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 開發者套件時，也曾拿著產品向自家三隻狗狗介紹「這產品很棒，不管用在機器人還是工作場域都很棒，「你們覺得呢？」不過，其中一隻白色狗狗一臉「眼神死」，場面相當可愛。

今年9月輝達在Gamescom 2025活動後曾推出抽獎活動，大獎是黃仁勳親筆簽名的限量版「GeForce RTX 5090 顯示卡」。輝達當時也釋出黃仁勳在自家廚房為顯示卡簽名的影片，三隻狗狗也在一旁看守顯示卡。

黃仁勳近期有一連串海外行程，包括到韓國出席APEC活動，與三星、海力士繼承人吃炸雞，昨天又到英國接受查爾斯國王接見，隨後馬上趕到台灣，今天下午拜訪台積電南科廠，晚上接受台積電高層設宴，預計晚上轉戰台北，明天出席台積電運動會後離開台灣。

