黃仁勳訪台積南科廠 今見張忠謀
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年4度造訪台灣，7日下午2時30分搭乘私人飛機抵達台南機場，受到現場上百名粉絲夾道歡迎，他也對粉絲要求簽名、合影來者不拒，隨後直奔南科台積電三奈米廠參訪，預計今日將出席台積電運動會，並與台積電創辦人張忠謀會面，預計此次在台停留一天半，晚間搭機離台。
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。
台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單，也有望與張忠謀面對面交換意見，上演「世紀同框」。
黃仁勳在台南受訪時說，需要在台北有更大的辦公室，盼土地的討論能夠解決，可以在這裡建造一座非常美麗的建築。但他強調，此行沒時間去見蔣市長，也沒有此一計畫。
台北市長蔣萬安6日曾說，希望輝達在台北市成立分公司，引發各界討論。蔣7日解釋，站在台北市政府的立場，當然希望輝達在台北設立分公司，除了能帶動產業發展，也能提升稅收，希望輝達朝此方向審慎評估，對方目前也正在研議當中。
對於目前新壽解約的進度，蔣萬安也表示，因目前還需要經過會計師審查，新壽也要召開臨時股東會，希望在下周完成合意解約程序。新壽母公司台新新光金控總經理林維俊昨在出席台北國際金融博覽會時表示，大家都希望輝達留在台北市，與北市府的溝通很順利，預計下周就會完成會計師查核、董事會通過等程序。
