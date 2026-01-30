黃仁勳訪台第二天 直奔南港新辦公室 宣布擴大在台徵才! 談再蓋另一座總部?「一點也不意外」

黃仁勳抵台參加輝達尾牙。資料照，廖瑞祥攝



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程第二天，今天一早即現身輝達在南港的新辦公室，並與鴻海董事長劉揚偉約好會面，黃仁勳直說，這是第一次來到新辦公室，看了非常喜歡，迫不急待想進去。黃仁勳更門口直接宣布輝達在全球大舉徵才，包括台灣也是，因為台灣是供應鏈與合作夥伴的核心之地。

外傳輝達將在台灣蓋第二總部，黃仁勳回應說，如果未來在台灣還需要再蓋另一座，他一點也不意外，他也不忘賣關子說，現在正在規劃中的總部大樓，設計得非常漂亮，目前還沒有對外展示，也沒人看過，但他打包票「一定會非常漂亮。」

廣告 廣告

黃仁勳也透露，輝達正在大舉招募人才，其中包括台灣，需要招募大量員工與工程師。有記者追問，輝達招募人才u人格特質？黃仁勳先是停頓片刻，隨即笑著指記者說：「像你一樣就可以。」充分展現幽默親民風格。

針對與劉揚偉會談，黃仁勳也表示，從 AI 伺服器、機器人到自駕車相關應用都有討論，劉揚偉則僅表示，明天將出席「兆元宴」。

更多太報報導

台積電又被殺尾盤！台股收盤重挫472點！驚險守住3萬2 南亞科攻漲停

上市公司董事酬金揭曉 中信金每位董事9573萬元居冠 台積電5071萬元排第3

網購國外3C重啟750元審查費？NCC：條文已失效、不會收