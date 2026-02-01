黃仁勳訪台行程最後一站與魏哲家晚間餐敘 明將搭機離台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層，在台北市私廚聚餐，黃仁勳表示，輝達與台積電都經歷創紀錄的一年，感謝台積電過去一年來的辛勞。黃仁勳也證實，這是他這次訪台行程的最後一站，與員工再開兩次會議後，將於明天搭機離開台灣。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前）傍晚到台北鄒記食舖與台積電董事長暨總裁魏哲家等人餐敘，餐會前接受媒體聯訪。（中央社）

黃仁勳下午5時30分抵達台北鄒記食舖，進入餐廳前接受媒體訪問。他表示，這次餐敘是為了感謝台積電所做的一切，「我們（輝達）經歷了創紀錄的一年，他們（台積電）也創下了紀錄，我為他們感到驕傲。」他也提到，昨晚和所有合作夥伴的執行長共進晚餐，每個人都度過創紀錄的一年，因此最重要的事情是感謝他們不可思議的努力，並祝賀新年快樂。

被問及輝達台灣新總部進展，黃仁勳說，簽約很容易，希望能盡快定案。他對新總部感到非常興奮，「我們需要大得多的設施，因為我們正在招募很多人」，輝達正以極大規模快速成長中。

黃仁勳進一步指出，現在晶片設計、封裝、組裝、測試與系統工程都變得非常複雜，輝達在台灣有很多合作夥伴，供應鏈也在擴張，因此需要更多工程師，擁有更大的設施非常重要。

黃仁勳也提到，對於已批准的新總部地點感到很高興，感謝台北市和所有人的鼓勵，能夠讓輝達在那塊土地上興建總部，希望能盡快定案、簽約並動工。他接著說，雖然新總部完工仍需幾年時間，但他心中構思的那棟建築會是一個驚喜，「它會比你見過的還要大很多」，而且是一棟非常美麗的建築。