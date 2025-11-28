黃仁勳訪台讚台灣美食很棒！明年1月再回來

▲輝達執行長黃仁勳昨日是第五度來台，稍早於中午時間搭機離開台灣。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨日是第五度來台，稍早於中午時間搭機離開台灣，返回美國，結束接近一天的台灣行程，他稱讚此次來台灣「美食之旅」，食物很棒，也和朋友見了面。他說，明年一月他會獨自再回來台灣與大家一起過農曆新年。

黃仁勳昨日悄悄再度來台，展開一連串充實的行程，但此次行程保密不公開，中午他先前往愛店花娘小館用餐，下午到台積電創辦人張忠謀家探望他，不過該行程未經輝達證實，接著又現身中山四平街採買蜜餞、手搖店喝飲料，十分充實。

晚上他現身通化夜市，依舊不忘必來看水果阿婆和她買水果，晚餐則是前往國賓飯店與家人一同吃感恩節大餐。

今日他於中午搭機離開回美國，離開前接受媒體訪問，他說，這次旅程吃了台灣美食很棒，也見了朋友。至於媒體也好奇他今年已來台五次，這之中還去不少國家旅行，是如何保持體力的？他笑著反問：「真的嗎？我看起來不像會累嗎？」接著他幽默回應，他想應該是吃了牛肉麵保持體力的，「我剛剛才吃了牛肉麵，吃得好高興。」

他表示，還會再回來台灣，大概在明年一月會回來與大家過農曆新年。他說，他自己是非常期待屆時可以和家人一起來，不過，他說家人應該不會來，因為行程非常辛苦，他要去很多地方，所以他應該會自己一個人旅行。

另一方面，他提到，下次來會帶大紅包發給大家，輝達並沒有分紅獎金制度，因此他會自己掏錢發紅包，他笑說：「所以我要更努力工作」。

