黃仁勳訪台 輝達營運執行副總裁Debora緊跟在側

輝達營運執行副總裁Debora。（鏡新聞）

輝達除了黃仁勳之外，還有一位「靈魂人物」，她是輝達的營運執行副總裁。黃仁勳每年必訪台灣，而她是第一次跟著黃仁勳來台灣，這次來的目的又是什麼呢？外界猜測，可能和總部北士科 T17、T18 有關。

輝達營運執行副總裁 Debora Shoquist 面對記者提問是否第一次來台，幽默回答：「不，這已經是我第 57 次。」這位緊跟在輝達執行長黃仁勳身旁的，就是輝達的營運執行副總裁 Debora。

Debora 於 2007 年加入輝達，兩年後被任命為營運執行副總裁，總管全球的營運和供應鏈職能，以及公司的品質管理體系。最重要的是，她曾負責監督輝達位於加州聖克拉拉新總部大樓的建設工作，美國總部由她操刀規劃，地位非同小可；如今台灣總部確定落腳北士科 T17、T18，她也隨行黃仁勳訪台，被外界解讀就是要來進行相關作業。

黃仁勳：「我們已經有很多員工的城市，我們在台北需要更大的辦公室，希望土地討論結束，希望可以在台北蓋很漂亮的建築。」其實，輝達執行長黃仁勳 7 日下午一抵台，就被問到土地問題，也表示這趟不會和台北市長蔣萬安會面，蔣萬安只好隔空喊話。

台北市長蔣萬安：「我想站在台北市立場，我們當然希望它可以選擇成立在台北的分公司。不管對整體產業、稅收，能夠帶動全面的提升，我想這個我們當然是希望他們審慎評估。輝達到目前正在研議當中。」

黃仁勳快閃台灣，直言台北的辦公空間不敷使用，希望土地相關問題可以順利解決，言下之意，也盼可以推進台灣總部進度。

