黃仁勳訪韓合體三星李在鎔、現代鄭義宣！三巨頭吃炸雞「喝交杯酒」
輝達執行長黃仁勳這兩天走訪南韓，今（31）天受邀出席APEC企業領袖峰會並發表主題演說，南韓總統李在明也要跟黃仁勳見面並宣布重磅消息，預計輝達將全力協助南韓企業發展人工智慧；而黃仁勳前一晚還跟三星會長李在鎔和現代集團的會長鄭義宣大啖韓式炸雞，引來大批粉絲朝聖。
3巨頭會面 黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞」
黃仁勳30日晚間和李在鎔、鄭義宣在南韓首爾三成站附近一家炸雞店共進晚餐，大啖韓式炸雞，店外有大批粉絲和媒體拍攝，三人面露微笑，開心舉杯喝燒啤，李在鎔和鄭義宣還拿到黃仁勳親筆簽名的見面禮，以及一人一台輝達最新個人AI超級電腦。
黃仁勳和李在鎔、鄭義宣喝交杯酒，送一人一台輝達最新個人AI超級電腦。圖／路透社
黃仁勳在店外發送小禮物，還請在場的粉絲跟媒體記者吃點心，展現親民作風，現場聚集上百名粉絲，南韓當局出動大批警力維持秩序，黃仁勳在南韓的超高人氣與魅力難以抵擋。
黃仁勳向粉絲發送小禮物。圖／路透社
粉絲東尼沈提到，之所以成為黃仁勳的粉絲是因為他正改變半導體的遊戲規則，尤其自己也移民住在美國，非常敬佩他，希望有一天能以他為榜樣。
黃仁勳見李在明 輝達將助韓企發展人工智慧
相隔15年再度訪韓，黃仁勳31日受邀出席APEC企業領袖峰會並發表主題演說，李在明也要跟黃仁勳見面並宣布重磅消息，黃仁勳笑著提示，很可能與人工智慧有關、與機器人有關，而且絕對百分之百與韓國有關。
黃仁勳訪韓颳起旋風。圖／路透社
黃仁勳先前就預告，輝達將和三星電子、現代汽車等多家南韓企業深化合作，預料輝達將協助南韓相關產業提升人工智慧。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
提供南韓26萬枚晶片！黃仁勳與4企業組「AI同盟」 訂單總價破3千億
北士科解約「分手費」曝光！新壽開價40億元 下週與北市府續談
美中貿易協議 美財長貝森特證實：最快下週簽署
其他人也在看
大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了
國際中心／曾郁雅報導「AI教父」輝達執行長黃仁勳等了15年終於再次飛往南韓，與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣一起來到首爾江南區的炸雞餐廳共進晚餐，現場超多媒體、粉絲守候，寵粉的黃仁勳也拿出炸雞招待全場，當時他更敲響代表「全場我請客」的金色鈴鐺，沒想到最終他居然「沒付錢」，反而給三星會長買單，超反轉結局讓一票南韓網友看到笑出來，忍不住吐槽：「為什麼啦！」。民視 ・ 3 小時前
日飯店公布「最少人用備品」排行！一票笑了：還真的沒用過
飯店住宿為了讓旅客能夠更加方便，都會提供不少備品。對此，日本大阪一間飯店就分享，旅客住宿時「幾乎不會用到的房內備品」排行榜，影片一出，立刻引發網友熱烈討論，而有趣的是，其中許多留言都直呼「真的從來沒用過！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電運動會「神級嘉賓」曝！忙完APEC 黃仁勳驚傳將現身台積電運動會
晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會向來是科技界盛事，今年更將星光熠熠，話題熱度爆表！除了創辦人張忠謀夫婦已確定出席，市場更盛傳，被網友封為「皮衣男」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也受邀，有望「神祕現身」，可望與老友張忠謀夫婦、以及魏哲家CC同框。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
川習會結束 美對陸關稅竟比台灣低？他算完大吃一驚
美國總統川普（Donald Trump）今年四月擴大關稅政策震撼全球，其中對陸關稅起起伏伏，日前川習會後，美才剛對陸全面降稅10%。不過許多人如今已搞不清，目前美對陸到底課多少關稅？有PTT網友綜合新聞來源、官方文件，算出答案竟是20%、而非川普所說的47%，引發網友熱議，驚疑「比台灣低」？但依相關資料，美方自有算法。中時新聞網 ・ 8 小時前
摩爾定律已結束 黃仁勳APEC狂宣！輝達聯手韓4巨頭 26萬顆GPU落地南韓
「摩爾定律已死！」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日在南韓慶州舉行的APEC企業高峰會上，22分鐘演說，再度提及這句震撼全場。黃仁勳直言三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
盼Blackwell晶片銷中國 黃仁勳稱川普握有決定權
（中央社首爾31日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，他希望輝達最先進的Blackwell晶片能在中國銷售，但決定權握在美國總統川普（Donald Trump）手中。中央社 ・ 2 小時前
土城世界花園遇團購詐騙！ 150名住戶遭捲上億元｜#鏡新聞
新北市土城「世界花園」社區9月份傳出住戶集體遭裝潢詐騙，統計超過百戶受害，詐騙金額總計破1億元，而屋主們從去年付款裝潢到現在還都是裸露的牆壁及散落的電線，全家人到現在都無法入住，甚至被指控的裝潢公司也消失無蹤，讓受害住戶們哀聲連連。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
誰接聯準會主席職位 美財長曝「這時間」
美國財政部長貝森特表示，他將在12月初，對新任聯準會主席候選人，進行第二輪面試，以讓美國總統川普在聖誕節前選出繼任者。貝森特也批評，聯準會對美國GDP及通貨膨脹的估計，「一直都是個錯誤」。 貝森中廣新聞網 ・ 8 小時前
韓美3500億美元投資協議出爐，韓採分期付款護匯率、1500億聚焦造船
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，韓國政府公布對美投資協議細節，總額高達3,500億美元，其中2,000億美元採「分期付款」方式、每年支付上限200億美元，以防外匯市場受衝擊；其餘1,500億美元則將投入造船、能源與基礎設施合作。此舉標誌韓美貿易與產業聯盟邁入新階段，也顯示韓國在美元支付與產業回報間尋求平衡。韓國首席政策顧問金容範(Kim Yong-beom)在亞太經合會(APEC)舉辦地慶州表示，協議分為「現金投資」與「產業專案」兩部分。現金部分設年度上限，確保韓元匯率穩定；韓國央行評估，200億美元為年度資金流出可承受上限。造船部分則涵蓋擔保、企業股權投資與船舶融資，韓方預期將提升國內造船企業接單機會並穩定就業。協議同時降低美國對韓汽車及零組件進口關稅，由25%降至15%，與日本相同水準；農產品市場則未作進一步開放。白宮聲明指出，韓國國營的天然氣公社(KOGAS)將簽署長期協議，每年自美採購約330萬公噸液化天然氣。在產業層面，LS集團將投資30億美元於美國電網基建，HD現代與美國投資公司Cerberus共同投資50億美元，用於造船廠與供應鏈升級。雙方亦簽署人工智慧與太空探索合作備忘錄財訊快報 ・ 7 小時前
黃仁勳親民席捲韓國！高喊「今晚炸雞全免費」 結果讓李在鎔買單
黃仁勳旋風席捲韓國，輝達執行長黃仁勳昨天（30日）晚間與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞，不但把台灣親民那套搬到韓國，還大喊「今天全免費」幫整間店買單，結果最後卻不是他出錢，笑翻眾人。韓國媒體報導，黃仁勳想要體驗韓國的「炸啤文化」（炸雞加啤酒），因此與兩位韓國企業巨頭相約到炸雞店自由時報 ・ 8 小時前
楊珍妮與美國副貿易代表雙邊會談 交流關稅、盼深化合作
APEC(亞太經濟合作會議)台灣代表團今天(31日)釋出照片，為我方雙部長之一的行政院經貿辦總談判代表楊珍妮，在30日的部長級年會期間與美國副貿易代表Rick Switzer會談的合照。台灣代表團也證實，兩人會談有針對台美對等關稅(Reciprocal Tariff)談判議題做交流。 2025韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)雙部長會議30日落幕，楊珍妮當晚就透露有與Rick Switzer來往。此次台灣代表團釋出照片，證實兩人進行雙邊會談。 台灣代表團表示，我方恭賀Rick Switzer9月就任，並就APEC討論的AI(人工智慧)促進貿易、WTO(世界貿易組織)多邊貿易相關議題，以及如何強化台美雙邊經貿關係交換意見。 台灣代表團指出，由於台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，目前正就若干議題進行文件交換，此次楊珍妮與Rick Switzer的雙邊會談，也有就這部分做交流，並期待未來台美雙方更緊密合作，促進彼此產業與經濟發展。(編輯：鍾錦隆)中央廣播電台 ・ 7 小時前
美對中24%關稅續停1年換稀土管制暫緩，前官員憂恐削弱出口管制效力
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，睽違六年，川習會週四再度會晤後，華府同意將針對中企的24%關稅暫停一年，作為中國延後稀土出口限制的交換條件。該規則原擬將受制裁中企之關聯公司(持股達50%)一併納入出口管制範圍，名單擴大幅度可達數萬家。多位前官員與產業律師對此評估，此舉雖可為談判降溫，但也可能給予企業重整股權與架構的時間窗口，弱化管制成效。美方暫停關聯方(中企)規則一年，中方則暫緩啟動稀土等關鍵礦產的出口許可機制。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，雙方安排屬「暫停換暫停」，視後續談判進展再行評估是否恢復。市場關注此一「窗口期」是否引發供應鏈預先調整與套利。有前任官員指出，過去中企善於透過關聯鏈條繞道取得受限技術；一旦規則暫停過久，未來重啟時的邊際效果恐被稀釋。不過，貿易律師也提醒，美企對風險的敏感度已明顯提高，即便名義上放寬，企業對被影響關聯方恢復出貨仍將審慎，避免日後談判破局導致再度卡關。與此同時，川普表示關稅稅率將自57%下調至47%，釋出階段性緩和訊號。若關稅負擔下降、而出口管制處於暫緩狀態，短期可減輕部分企業成本壓力；然關聯方規則具備「隨時重啟」不確定性，恐使企財訊快報 ・ 8 小時前
《科技》HPE擴展輝達產品 加速建置AI基礎設施
【時報記者林資傑台北報導】HPE慧與科技宣布擴展輝達（NVIDIA）AI Computing by HPE產品組合，針對智慧城市、私有AI與資料管線的全新解決方案，能解決AI主權、安全性、資料孤島與策略分散等關鍵挑戰，協助政府機構、受監管產業與企業更輕鬆部署與擴展AI應用。 HPE表示，此次擴展的產品將透過一站式AI工廠解決方案、統一的資料策略，及搭載最新NVIDIA AI基礎架構與軟體的全新伺服器平台，協助企業組織更快、更有效率地建置安全的私有AI基礎架構。 「2025年建構人工智慧優勢」報告指出，各產業的AI應用正迅速成長，但仍有近6成企業面臨AI目標與策略分散挑戰，且有相同比例的企業缺乏完善的AI資料管理機制。HPE對此攜手輝達推出完整AI工廠解決方案組合，協助企業組織建立全方位的AI基礎架構策略。 HPE與輝達共同開發輝達AI Computing by HPE產品組合中的第二代HPE Private Cloud AI，現已推出小型規格版本，可加速企業實現AI價值時間，為企業與政府打造安全、可擴展的AI工廠。 HPE以美國韋爾鎮（Town of the Vail）作為HPE Ag時報資訊 ・ 7 小時前
美聯準會降息1碼 新台幣貶3.4分收30.749元
美國聯準會29日宣布降息一碼，不過12月未必會降息，消息一出新台幣震盪走貶，31日新台幣兌美元以30.749元作收、貶3.4分。台股收盤由紅翻黑，收在最低點2萬8233點、跌54點，權值股台積電也收在最低1500元、跌5元。主計總處今（31）日公布全年經濟成長率預測，可望坐五望六。學者認為，今（2025）年總經表現佳，我國央行沒有跟進降息的必要。公視新聞網 ・ 7 小時前
楊珍妮與美副貿易代表會談 交流關稅議題盼緊密合作
（中央社記者潘姿羽慶州2025年10月31日電）亞太經濟合作會議（APEC）台灣代表團今天釋出雙部長之一的行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，在部長級年會期間，與美國副貿易代表史威澤（RickSwitzer）就關稅議題交流，盼台美未來更緊密合作。2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC MinisterialMeeting,AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。台灣代表團今天釋出楊珍妮在部長級年會雙邊會談的進展，說明楊珍妮昨天與史威澤展開雙邊會談。根據台灣代表團提供訊息，楊珍妮恭賀史威澤9月就任，並就APEC討論的AI促進貿易、世界貿易組織（WTO）多邊貿易相關議題，以及如何強化台美雙邊經貿關係交換意見。至於美國關稅議題，台灣代表團指出，台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但就若干議題正進行文件交換，楊珍妮與史威澤就此部分交流，並期待未來台美雙方更緊密合作，促進彼此產業與經濟發展。中央社財經 ・ 7 小時前
黃仁勳揪三星.現代會長"吃炸雞聊AI"! 共赴電競趴同歡
財經中心／楊思敏、戴亞倫 綜合報導輝達執行長黃仁勳抵達南韓首爾，與三星和現代汽車會長，舉行「炸雞啤酒高峰會」，再度展現AI教父的「吃喝商場學」。黃仁勳說，所有人都想請他吃大餐，但自己就想吃韓式炸雞。兩位財團老闆也罕見的相當配合，不但一起發炸雞，也出席輝達舉辦的電競趴。保鑣開道，警察提早一小時到場維持秩序，就是因為輝達執行長黃仁勳，睽違15年訪韓。第一個行程就是與兩大巨頭，三星會長李在鎔和現代汽車會長鄭義宣，舉行"炸雞啤酒高峰會"。三人吃韓式炸雞、喝交杯酒，黃仁勳的「吃喝商場學」，讓平常嚴肅的南韓財團老闆，作風也親民了起來，不但選在平價餐廳，還跟著黃仁勳一起發炸物給粉絲。黃仁勳贈送DGX Spark給三星會長李在鎔。（圖／路透社）選這家炸雞店也有特殊意義，韓文店名Kkanbu，有夥伴、好朋友的意思，象徵三人的合作。黃仁勳送上女兒準備好的酒，還有親筆簽名的輝達AI超級電腦DGX Spark。黃仁勳：「我抵達韓國時，所有人都想帶我吃大餐，我告訴朋友，我在韓國的第一頓晚餐，想要吃炸雞，他們是我的『雞啤』好哥們。」黃仁勳與三星李在鎔、現代汽車鄭義宣吃炸雞、喝啤酒。（圖／路透社）隨後，三人來到輝達GeForce南韓上市25週年活動，參與電競趴。黃仁勳在台上致詞，談到第一次拜訪韓國時，輝達還是一個又小又年輕的公司，「（現在）輝達是全世界最大的公司，我知道，觀眾當中有很多人，是輝達的投資者，對吧？我正看著一群很有錢的人。」黃仁勳帶著兩位會長出席自家活動。（圖／輝達）輝達市值突破5兆美元，黃仁勳難掩好心情，台下觀眾高聲歡呼，還秀出股票大漲的手機畫面。輝達以遊戲圖形處理器起家，他感謝韓國創造電競市場，知名電競選手Faker也透過影片現身。知名電競選手Faker錄影片祝賀。（圖／輝達）三星會長李在鎔：「(輝達)是重要夥伴，但真正的原因，（黃仁勳）他是我的朋友，他是這個時代最頂尖的創新者、最棒的企業家。」週五下午，黃仁勳將前往慶州，在APEC上發表演說，並與南韓總統李在明，共同宣布新的合作案。原文出處：黃仁勳揪三星.現代會長「吃炸雞聊AI」！ 出席輝達GeForce電競趴同歡 更多民視新聞報導美股全收黑！台股早盤漲逾百點 台積電觸1520元新天價貝森特稱北京已批准TikTok轉讓協議 願採購1200萬噸美國大豆股東會紀念品也能線上領！集保推電子化（eGift）服務 明年上路民視財經網影音 ・ 8 小時前
美國AI發展差點完蛋？黃仁勳讚川普1政策神救援 媒體人：講給賴清德聽
輝達執行長黃仁勳日前GTC大會演說中提到，美國的AI發展，若非川普全力支持能源政策，可能陷入非常糟糕的狀況。對此，媒體人陳揮文在廣播《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，黃仁勳這番話講得太好了，應該講給總統賴清德聽。輝達29日在美國舉行的GTC大會，而台北市長蔣萬安也在同一天宣布，和輝達總部開了視訊會議後，輝達明確表示，他們海外總部選擇北士科T17、T18區塊，落腳......風傳媒 ・ 1 天前
泰國總理阿努廷APEC餐後向川普爭取關稅優惠 美方承諾研議
泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)在韓國亞太經濟合作會議(APEC)峰會期間，利用晚宴後的短暫時間與美國總統川普(Donald Trump)會談，尋求美國給予泰國更優惠的貿易條件VISION THAI看見泰國 ・ 7 小時前
川習會關稅大和解！網通6虎鬆口氣 智邦、昇達科、中磊...總盤點 法人喊買名單曝
川習會上演美中大和解戲碼，川普宣布調降對中關稅10%至47%，中方則解除稀土出口管制1年、並恢復採購黃豆，雙方貿易關係明顯緩和。官股金控旗下投顧分析，受關稅壓抑的網通族群可望鬆口氣，並盤點包括智邦、昇達科、智易、中磊、萬泰科、啟碁等6檔網通指標，最看好智邦、萬泰科等2家。中時財經即時 ・ 7 小時前
短期修正即將到來？美股剛剛觸發興登堡預兆
MoneyDJ新聞 2025-10-31 14:03:36 郭妍希 發佈美國股市觸發興登堡預兆(Hindenburg Omen)，暗示短期內可能出現修正。 Tribeca Trade Group執行長Christian Fromhertz 30日透過社交平台X指出，美股剛剛觸發興登堡預兆，這是一種技術指標，會在高度分化的市場失去動能、且在缺乏廣度的環境中開始下跌時觸發。 興登堡預兆曾正確預告1987年的黑色星期一及2008年的全球金融海嘯，會在大量股票觸及52週新高和52週低點，且上升趨勢停滯時閃現，暗示股市或許會遭遇短期拋售潮。 根據市場情緒分析機構SentimenTrader資深研究員Jay Kaeppel彙編的數據，過去半個世紀以來，興登堡預兆觸發一個月後，標準普爾500指數平均會下跌2.5%。標普500上次閃現這個訊號的時間點落在2021年11月，當時Nasdaq 100指數剛好觸及多頭循環頂峰。 不過，上述訊號也曾出現過假警報，時間分別落在2010年、2013年與2017年。 對此，Kaeppel 30日在X表示，興登堡預兆並不一定代表股市即將崩盤，但短期內確實可能面臨壓力。Moneydj理財網 ・ 7 小時前