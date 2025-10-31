黃仁勳訪韓合體三星李在鎔、現代鄭義宣！三巨頭吃炸雞「喝交杯酒」

輝達執行長黃仁勳這兩天走訪南韓，今（31）天受邀出席APEC企業領袖峰會並發表主題演說，南韓總統李在明也要跟黃仁勳見面並宣布重磅消息，預計輝達將全力協助南韓企業發展人工智慧；而黃仁勳前一晚還跟三星會長李在鎔和現代集團的會長鄭義宣大啖韓式炸雞，引來大批粉絲朝聖。

3巨頭會面 黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞」

黃仁勳30日晚間和李在鎔、鄭義宣在南韓首爾三成站附近一家炸雞店共進晚餐，大啖韓式炸雞，店外有大批粉絲和媒體拍攝，三人面露微笑，開心舉杯喝燒啤，李在鎔和鄭義宣還拿到黃仁勳親筆簽名的見面禮，以及一人一台輝達最新個人AI超級電腦。

黃仁勳和李在鎔、鄭義宣喝交杯酒，送一人一台輝達最新個人AI超級電腦。圖／路透社

黃仁勳在店外發送小禮物，還請在場的粉絲跟媒體記者吃點心，展現親民作風，現場聚集上百名粉絲，南韓當局出動大批警力維持秩序，黃仁勳在南韓的超高人氣與魅力難以抵擋。

黃仁勳向粉絲發送小禮物。圖／路透社

粉絲東尼沈提到，之所以成為黃仁勳的粉絲是因為他正改變半導體的遊戲規則，尤其自己也移民住在美國，非常敬佩他，希望有一天能以他為榜樣。

黃仁勳見李在明 輝達將助韓企發展人工智慧

相隔15年再度訪韓，黃仁勳31日受邀出席APEC企業領袖峰會並發表主題演說，李在明也要跟黃仁勳見面並宣布重磅消息，黃仁勳笑著提示，很可能與人工智慧有關、與機器人有關，而且絕對百分之百與韓國有關。

黃仁勳訪韓颳起旋風。圖／路透社

黃仁勳先前就預告，輝達將和三星電子、現代汽車等多家南韓企業深化合作，預料輝達將協助南韓相關產業提升人工智慧。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

