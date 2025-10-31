黃仁勳訪韓邀李在鎔、鄭義宣吃炸雞配啤酒
[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳久違訪問韓國，將出席韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，過去來台不忘與供應鏈夥伴吃吃喝喝的黃仁勳，也沒錯過此次訪韓機會，韓媒指出，黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃炸雞、喝啤酒，一邊聊合作方向。
根據韓聯社與朝鮮日報報導，時隔15年訪問韓國的黃仁勳，30日晚間在首爾三成洞知名連鎖店「Kkanbu炸雞」，與李在鎔、鄭義宣共進晚餐，報導提到，此次會面地點由輝達親自選定，韓國商業界業內人士對此頗感興趣。有人猜測，這或許與餐廳的名字有關。
朝鮮日報指出，「Kkanbu」意指親密的朋友、同事或夥伴，因Netflix劇集《魷魚遊戲》中那句「我們是kkanbu，對吧？」而廣為人知。雖然韓國有很多炸雞品牌，但輝達選擇這家連鎖店作為與李在鎔和鄭義宣加強合作的會面地點，被認為體現了這一象徵意義。
一位商界人士告訴朝鮮日報，考量到這是黃仁勳15年來首次訪問韓國，而且會見的是韓國兩位商界領袖，他很可能希望這次會面既令人難忘，又能體現韓國特色。
在享用炸雞啤酒的聚會結束後，黃仁勳預計將出席COEX會展中心舉行的GeForce Gamer Festival，以紀念GeForce顯示卡進入韓國市場25週年。他也將於同一天在慶州舉行的APEC執行長高峰會特別會議上發表演說。李在鎔和鄭義宣計畫於31日前往慶州，與中國國家主席習近平共進晚宴。
彭博則指出，輝達預計將與三星電子、SK集團、現代汽車集團和Naver等韓國主要企業簽署一份新的AI半導體供應合約，並將公佈相關的具體合作細節。
