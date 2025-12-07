黃仁勳說服白宮放寬對中晶片管制？蔡正元坦言1關鍵「中國可能不領情」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日於美國智庫「戰略與國際研究中心」活動提出警告，若美國企業放任華為等中國競爭對手發展，中國很快便能將其類似「AI版一帶一路」計畫出口到全球。而美國限制輝達向中國出口晶片，實際上是在「讓出全球第二大AI市場」、甚至是為中國企業留下成長空間。對此，前立委蔡正元於節目《大大平評理》表示，中國擁有全球最大製造業，而製造業和AI又是天作之合、附加價值很高，這便是中國優勢。蔡正元直言，輝達位居龍頭，看見中國緊追在後「當然會有壓力」。

蔡正元表示，因受到美國出口管制，中國將扶持華為等本土企業，是很正常的邏輯。蔡正元指出，若美國解除出口管制，中國會認為美國心存不良，黃仁勳就算遊說川普（Donald Trump）政府是否會開放輝達出口H200晶片至中國，中國可能不領情、也不會購買。蔡正元分析，兩國在大型語言模型的競爭「誰輸誰贏還不知道」，畢竟中國的DeepSeek緊追在OpenAI、Gemini後面。

另外蔡正元也認為，美國政客對全球貢獻很高「可以使得美國進步速度慢一點，尤其科技企業」，蔡正元更不諱言表示，美國國會議員水準很低、不學無術。

