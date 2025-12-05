黃仁勳談AI教父9年前預測落空 稱「AI不會取代你的工作」

【緯來新聞網】輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日在 Joe Rogan 的 Podcast 節目與先前的公開演講中，多次談到 AI 對就業的影響。他以2016年「AI 教父」Geoffrey Hinton 的預測為例：當時 Hinton 認為 AI 五年內將在影像辨識上全面超越人類，甚至建議不必再培訓放射科醫師。但九年後的今天，放射科醫師不但沒有減少，反而持續成長，幾乎所有人都在工作流程中使用 AI。

廣告 廣告

（圖／達志影像）

黃仁勳指出，理解 AI 對工作的影響，關鍵是回到工作目的。放射科醫師的核心任務是診斷疾病，而非研究影像本身。AI 讓影像分析更快更準，醫院因此能進行更多檢查，進而提升經濟效益並增加人力需求。美國放射學會今年 2 月的研究更預估，2023 至 2055 年間，美國放射科醫師人數將成長最多 40％。



面對外界擔憂 AI 會大規模取代職位，黃仁勳態度相對樂觀。他強調，「你不會因為 AI 失業，而是會輸給會用 AI 的人。」他反駁 Anthropic 執行長 Dario Amodei 所稱，50％初階職位將被取代的說法，認為 AI 會改變工作的做法，而不是摧毀工作本身。



黃仁勳也提到，雖然部分容易自動化的職務確實會逐漸消失，但這也將促進全新產業鏈。他對馬斯克正在開發的人形機器人特別期待，認為未來將出現新的技術人員、機器人製造與維修產業，甚至可能發展出機器人服裝、保養等周邊服務。他相信，AI 與自動化最終將為勞動市場帶來更多新機會與產業活力。

更多緯來新聞網報導

Makiyo慘被當提款機 幫男友家買單一餐竟要20萬

簡立喆遭學弟妹放鳥！抵達才知「活動早結束」傻眼離場