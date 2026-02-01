黃仁勳證實明天離台 是否參加輝達用地簽約受矚目

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台進入第四天，他上午受訪時證實將於2日離開台灣，是否參加台北市政府與輝達台灣子公司簽訂地上權契約的簽約儀式，備受矚目。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）1日上午11時左 右離開下榻的台北文華東方酒店，前往其他行程。（中央社）

黃仁勳今天（1日）向媒體表示，正要外出吃午餐。中央社記者追問與誰用餐時，他僅說是一家供應商，但堅持不願透露名字與用餐地點。

現場媒體詢問今天中午是否去愛店花娘小館用餐，黃仁勳語帶保留回應，「不是現在」（Not right now），但未證實是否今晚前往。他昨晚宴請台灣科技業大咖，在送別賓客時與台積電董事長暨總裁魏哲家交談，雙方還互道「明天見」，引起外界聯想。

黃仁勳1月29日來台掀起一陣旋風，所到之處吸引眾多等待簽名的人潮，今天也不例外，他上午11時1分步出下榻的台北文華東方酒店時，久候多時的民眾蜂擁而上，遞出各式各樣的物品索取簽名，包括棒球、悠遊卡、畫作等， 他也大方與民眾合影，停留約10分鐘後上車離去，前往其他行程。