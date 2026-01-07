黃仁勳證實月底訪台 傳待3天、北士科簽約加碼「拜碼頭」

AI（人工智慧）教父黃仁勳今（7日）於 CES（美國消費性電子展）正式開展後舉行全球記者會，首度證實元月底造訪台灣。市場傳出，屆時他將出席北士科總部簽約，還可能參加民俗行程「拜碼頭」。

黃仁勳在會後接受台灣媒體採訪時表示，若收到台北市邀請，應會出席北士科相關活動。這番話被視為替訪台行程「定錨」，也讓外界關注已久的北士科總部案，首度出現時間與行程的具體輪廓。

傳黃仁勳出席北士科簽約記者會

據悉，黃仁勳此行預計在台停留約3天，主要有3項重點行程：一是出席輝達（NVIDIA）台灣總部尾牙；二是與台灣關鍵供應鏈高層會面；三是完成位於北士科T17、T18基地的簽約案。

其中，北士科簽約被視為此行最具指標性的關鍵一站。有消息指出，輝達的投資計畫書與都市計畫變更已進入最後協調階段，黃仁勳對未來總部建築規格要求高，盼能打造比照美國總部、甚至更具指標性的設計，北市府也有意配合調整相關規畫。

簽約形式同樣耐人尋味。由於黃仁勳不偏好制式「桌上簽約」，可能由他出席記者會，實際文件由公司代表完成，台北市副市長李四川透露可能循地方民俗，安排黃仁勳前往北士科鄰近土地公廟「拜碼頭」，象徵企業正式落腳。

邀重量級台廠大咖 重現「兆元宴」

產業圈同樣關注另一條行程「供應鏈聚會」。市場盛傳，黃仁勳將趁訪台之際，再度邀集台灣核心供應鏈共進餐會，包括 台積電、鴻海、廣達、緯創 等重量級企業，被外界形容為再現「兆元宴」。

從CES現場親口證實訪台，到北士科簽約逐步成形，再到民俗「拜碼頭」與兆元宴傳聞同步浮現，黃仁勳這趟月底訪台，已不只是單純的企業行程曝光，而是一場橫跨科技產業、供應鏈布局與地方象徵的高度整合行動。隨著時間逼近，台灣在輝達全球版圖中的角色，再次被推上聚光燈。