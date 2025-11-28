黃仁勳證實見了張忠謀曝：他狀況很好 強調輝達GPU比ASIC更通用

輝達執行長黃仁勳今年第五度來台灣，透露台積電創辦人張忠謀狀況很好。圖為資料照。

輝達執行長黃仁勳日前驚喜來台，被民眾捕捉到現身愛店花娘小館，並去台北市四平街買蜜餞，晚上還去吃最愛的夜市水果，他今日受訪時除了證實與老朋友台積電創辦人張忠謀會面外，更針對外界關注Google TPU可能分食輝達市場的議題，直球對決回應。

由於今年台積電運動會時，台積電創辦人張忠謀原本預計出席，不過臨時因身體微恙而缺席，當時輝達執行長黃仁勳就透露會找時間去探望他，他今日證實兩人的會面，並愉悅地表示：「他很好，謝謝。是的，他非常好。」

黃仁勳同時提及這次來台是「來看一個朋友」，並透露他很快就要離開，表示此行將享用他最愛的台灣早餐，並於當天返回。

面對 AI 晶片市場日益激烈的競爭，尤其是當Google自研TPU傳出爭取Meta等大型訂單的傳聞，黃仁勳表示，「這個市場極其龐大，而且成長得非常快，競爭也非常激烈。」他坦言輝達「每天都面臨著很多競爭」，因此必須不斷快速奔跑。不過黃仁勳強調：「我們的地位非常穩固，我們的地位非常獨特，但我們每天都必須努力工作。」

對於ASIC晶片，黃仁勳坦言「ASIC 當然有它的位置」，但隨即強調了輝達 GPU 在通用性上的壓倒性優勢：「輝達的 GPU 以及我們的平台是非常通用的。我們可以在每個雲端運行，我們也可以運行世界上所有的 AI 模型。」



