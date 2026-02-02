黃仁勳證實NVIDIA AI PC處理器與聯發科合作

NVIDIA自與聯發科合作後就多次傳出有意重返基於Arm架構的PC級處理器市場，雖然外界曾傳聞代號N1與N1X的全新PC處理器會在2025年發表，不過直至2026年CES仍無消息；在NVIDIA執行長黃仁勳參加2026年初的台灣NVIDIA尾牙活動期間，根據產業媒體團訪摘要，黃仁勳證實其AI PC系統單晶片再度與聯發科合作，並強調低功耗但性能卓越。外界傳出NVIDIA有望在2026年第2季後正式發表N1與N1X平台。

雖然N1及N1X採用Arm指令集CPU，不過與著重纖薄裝置型態的高通Snapdragon X產品定位不同，傳NVIDIA定位N1及N1X為高性能AI PC及具有出色遊戲體驗的產品；倘若循NVIDIA與聯發科合作模式，高機率是委由聯發科負責CPU晶粒、I/O、網路等架構晶粒，再利用NVIDIA的NVLink技術與NVIDIA Blackwell GPU整合。

此外產業傳出高階款的N1X的設計可能與同樣由NVIDIA及聯發科合作的迷你AI超級電腦NVIDIA GB10晶片類似，不過亦可能針對筆電的低功耗、NPU需求加以調整，畢竟GB10著重在執行各類基於CUDA的AI應用，然而N1與N1X則鎖定消費級AI PC市場，自然也需要整合一定程度的NPU。

