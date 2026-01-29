黃仁勳讚台美對等關稅「非常出色」：肯定台灣對美戰略價值、對世界重要性

輝達執行長黃仁勳為輝達尾牙、簽約輝達總部事宜來台，他今（29）日受訪時被問及如何看待台美關稅，他回應，這項貿易協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，是一個非常、非常棒的結果。

黃仁勳今天抵台後接受聯訪，被問到如何看待美國和台灣之間的這項貿易協議？

黃仁勳回應，美國和台灣之間的這項貿易協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，「我認為這是一個非常、非常棒的結果，台積電在其中扮演了非常重要的角色，這對美國來說也是一個巨大的勝利，因為美國受益於台灣和台積電在美國的投資，所以我認為，這是一個非常理想的結果。」

（圖片來源：三立新聞）

