黃仁勳讚台美關稅「非常好的結果」 稱台積電赴美投資「雙贏」

輝達執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台灣，不少媒體聚集松山機場等待，受訪時他談及台美關稅以及台積電赴美投資，認為這是一個非常好的結果，也說「台灣整體供應鏈與產能的40％『轉移』至美國」這說法不準確，應該是「增加」，畢竟台積電未來一定會擴大產能。

針對台美關稅降至15%不疊加，輝達執行長黃仁勳大讚非常棒，同時也證明了台灣的戰略價值、對世界的重要性，他指出，台積電在其中扮演了非常重要的角色，因為美國受益於台灣以及台積電在美的投資，因此是一個非常好的結果。

不過美國商務部長盧特尼克曾放話，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40％轉移至美國本土，黃仁勳認為用「轉移」來形容並不準確，應該說「增加」，因為台積電未來十年一定會大幅增加產能，其中一部分將在美國生產，一部分將在歐洲、日本生產，而大部分產能仍將留在台灣，「我認為這對台積電來說是件好事」。

黃仁勳指出，台積電如今已擁有全球佈局，對美國而言也是一大優勢，因為美國擁有強大的製造業韌性，對台積電而言則得益於其全球佈局，所以他認為這對雙方都是「雙贏」，對台積電來說更是一次巨大的勝利。

