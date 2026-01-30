黃仁勳讚與張忠謀共進晚餐是完美一天 今日出席輝達員工大會、尾牙

輝達執行長黃仁勳29日晚間與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。（圖／鏡新聞提供）

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，他在29日先與台積電創辦人張忠謀共進晚餐、品嚐威士忌，他30日會先去輝達南港辦公室，晚間參加輝達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

輝達執行長黃仁勳本次來台第二天，他一早從文華東方酒店出發前往輝達位於南港的辦公室前受訪指出，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐、品嚐威士忌是「完美的一天」，同時他也表示，張忠謀他精神很好且思維敏捷。

廣告 廣告

黃仁勳指出，來台第二天他將前往位於南港的輝達新辦公室，並舉行員工大會，會與員工討論關於產品、企業文化、策略等各項議題。



回到原文

更多鏡報報導

輝達台北第二總部有譜？黃仁勳一句話曖昧回應

記憶體對AI有多重要？黃仁勳意外與美光總裁同天在台 直言：今年需要更多記憶體

黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光

音樂師拿鼓棒抽生殖器、掌摑...小五童罹患PTSD 二審賠償竟大腰斬