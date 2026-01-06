黃仁勳賭城開講！民眾提前5小時排 近6千人湧入

輝達除了將擁有3,900個座位的旗艦劇院全數坐滿外，更特別在戶外露臺搭建大型LED螢幕與專屬用餐區。（圖／東森新聞）





2026年消費性電子展（CES）盛大登場，全場最大焦點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與超微（AMD）執行長蘇姿丰的同場較勁。兩大科技巨頭選在同一天發表演說，不僅展現AI領域的最新突破，濃厚的對決意味更讓今年CES話題性十足。



黃仁勳的主題演講選在拉斯維加斯新地標「楓丹白露酒店」舉行，現場盛況空前。為了容納爆滿人潮，輝達除了將擁有3,900個座位的旗艦劇院全數坐滿外，更特別在戶外露臺搭建大型LED螢幕與專屬用餐區，讓場外近2,000名嘉賓能在棕櫚樹環繞的舒適環境中同步收看轉播，總計吸引近6,000人湧入。

演講表定於當地時間下午1點開始，但早在上午8點半，現場便已排起長長人龍，人潮一路蔓延至飯店大廳。外媒塔米·哈達德（Tammy Haddad）受訪時分析，在面臨Google TPU等強敵環伺的競爭下，輝達此次的策略佈局將是各界關注重點；從事機器人領域的工程師強納森·斯蒂芬斯（Jonathan Stephens）也表示，這場演講對黃仁勳而言，將是再次大放異彩的絕佳機會。



一向重視台灣供應鏈的黃仁勳，此次在前導影片中特別安排「台北101」作為壓軸驚喜，展現對台灣深厚的情感。現場也眾星雲集，包括緯創總經理林建勳、廣達副董事長梁次震及台達電董事長鄭平等台灣科技大老皆親臨現場力挺。



身穿招牌皮衣登場的黃仁勳，神采奕奕地發布了最新的「Rubin」架構及自駕車應用。然而演講過程中發生了一段小插曲，現場展示螢幕一度出現當機狀況。對此，黃仁勳以一貫的幽默化解尷尬，打趣地說這些型號都是世界一流的，系統停擺這種事在聖塔克拉拉（輝達總部）絕不會發生，笑稱或許是因為在拉斯維加斯的緣故，機智反應引發全場笑聲。



在這場長達1.5小時的演講中，從場地規格到內容創新，皆展現輝達對「實體AI元年」的強大信心。而緊接在後的超微執行長蘇姿丰也不甘示弱，登台後隨即展示最新一代CPU晶片。科技雙雄選在同日接力演說，大秀AI肌肉，也為接下來的科技競賽揭開激烈序幕。

