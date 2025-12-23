黃仁勳贏麻了？ 路透：輝達擬2月向中國大陸出貨H200晶片

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國大陸。

美國政府同意人工智慧（AI）晶片大廠輝達向中國大陸出口H200晶片，後續受到關注。路透社報導引述知情人士說法揭露，美國晶片大廠輝達已通知中國大陸客戶，計畫在農曆新年前、約2月中旬之前向中國大陸出貨旗下第二強大的AI晶片H200。若相關程序順利完成，將是H200晶片首度交付中國大陸市場。

根據路透社報導，知情人士透露，輝達初期將以現有庫存因應首批訂單，預估出貨規模約為5千至1萬個晶片模組，換算約等同4萬至8萬顆H200晶片。另有消息指稱，輝達也同步向中國大陸客戶說明，未來將進一步擴增H200產能，但相關新增訂單最快要到2026年第二季才會開放。

廣告 廣告

不過，消息人士坦言，整體計畫仍存在高度不確定性。北京當局尚未核准任何H200採購案，實際出貨時程仍須視政府決策而定，在正式獲得許可前「一切都無法確認」。由於內容涉及敏感政策與商業安排，相關人士均不願具名，輝達及中國大陸方面也未對此置評。

輝達H200晶片若成功銷往中國大陸，將象徵美國政策的重大轉向。路透社報導提到，美國政府已啟動跨部會審查機制，兌現對外界釋出的政策承諾，與美國前總統拜登政府時期以國安為由全面禁止出口先進AI晶片的作法形成鮮明對比。

分析指出，美國總統川普此舉正值中國大陸積極發展本土AI晶片之際，中國大陸業者目前在效能上仍難以與H200匹敵，外界憂心開放進口恐衝擊國產晶片發展。對阿里巴巴、字節跳動等中國大陸科技巨擘而言，H200若順利到位，將可取得運算效能約為輝達中國大陸特規版H20晶片6倍的處理能力。