黃仁勳赴台積電運動會 嗨喊「我也是你們的家人」

輝達執行長黃仁勳，今(8)日首次參加台積電運動會，他交替使用中文、英文和台語三種語言，感謝台積電對輝達的支持及幫助，還高喊「我也是你們的家人」、「你們是台灣、世界還有我的驕傲」。台積電董事長魏哲家，也親自全程接待「AI教父」，而且在黃仁勳面前拍胸脯保證，產能一定沒有問題。也因為「護國神山」今年的獲利，又創下歷史新高，魏哲家宣布今年要發給每位員工，2.5萬元的大紅包。

輝達執行長黃仁勳VS.台積電董事長魏哲家說：「你知道的，輝達跟台積電，我們是一個家庭，我們一起長大，(謝謝你這麼說)，我一直都把台積電視為我的家人，所以這對我來說是很特別的一天。」輝達執行長黃仁勳，首次參與台積電運動會，董事長魏哲家親自接待。

輝達執行長黃仁勳說：「沒有台積電，今天沒有輝達，你們(台積電)真的是台灣的驕傲，你們也是世界的驕傲，然後你們知道的，你們也是我的驕傲。」「AI教父」換了裝，穿上今年運動會的酒紅色運動服，遺憾的是台積電創辦人張忠謀，這回沒有出席，但開心的是「護國神山」真的再創奇蹟。

台積電董事長暨總裁魏哲家說：「台積電在今年又創了新的紀錄，不只今年，以後每一年，我們都會創新高。」魏哲家也宣布，今年台積電員工的紅包，加碼變成2.5萬元，畢竟有好夥伴輝達加持，業績勢必能蒸蒸日上。

輝達執行長黃仁勳說：「我們Blackwell需求非常高，有很多與Blackwell相關的晶片，我們也在加速視察Rubin生產線，所以台積電相當努力地服務我們，我就是想好好感謝他們的努力。」即便美國和中國，AI大戰持續角力，台灣供應鏈，依然舉足輕重。

記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(台灣的角色會因地緣緊張改變嗎)，台灣的角色，也就是位在全球半導體製造的中心，會持續具有極高重要性。」黃仁勳快閃新竹，為今年的台積電年度盛事，創造全新高潮。

