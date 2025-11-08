新竹市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，今（8）日首次參加台積電運動會，他交替使用中文、英文和台語三種語言，感謝台積電對輝達的支持及幫助，還高喊「我也是你們的家人」。而台積電董事長魏哲家，也親自全程接待「AI教父」，尤其在黃仁勳面前拍胸脯保證，產能一定沒有問題，加上「護國神山」今年的獲利又創下歷史新高，魏哲家宣布今年要發給每位員工2.5萬元的大紅包，而魏哲家的腳上穿著印有「台積電縮寫的運動鞋」，也成為另類的媒體焦點。

廣告 廣告

台積電員工說：「我愛台積，再創奇蹟。」台積電董事長魏哲家說：「比去年從兩萬加到兩萬五千塊。」台積電運動會今年有更大的紅包，還有大來賓，輝達創辦人黃仁勳說：「誰愛台積，我愛台積，我也愛台積，沒有台積電，今天沒有輝達，尚讚，你們是世界的驕傲，也是我們的驕傲，加油。」

一家人不說兩家話，第一次參加台積電運動會的輝達創辦人黃仁勳說了國語台語英語三種吉祥話，他脫下萬年黑外套，穿上今年運動會的酒紅色運動服，只是今年台積電全家福少了兩位大台柱，台積電董事長魏哲家說：「創辦人張忠謀董事長今天身體有點不舒服，今天沒有辦法參加運動會，(張忠謀)董事長，我愛你，發自內心的口號，有幫助他身體早日康復。」

台積電的千里之行始於足下，董事長魏哲家抬起腳讓大家看一下，這雙印著台積電TSMC英文縮寫的運動鞋，據說是SEMICONWEST科技展為他特製運動鞋，全台獨一無二，台積電董事長魏哲家說：「明年一定買得到。」

而台積電在百家爭鳴中，靠著先進製程的臨門一腳，讓護國神山屹立不搖，台積電董事長暨總裁魏哲家說：「台積電在今年又創了新的紀錄，不只今年，以後每一年，我們都會創新高。」記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(台灣的角色會因地緣緊張改變嗎)，台灣的角色，也就是位在全球半導體製造的中心，會持續具有極高重要性，（我們談到很強的需求在blackwell上，我們業務很強勁月月增加）。」

黃仁勳大老遠飛來參加台積電運動會，風塵僕僕來風城，希望堅定台積電的心，一起再下一城。

原始連結







更多華視新聞報導

出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來

台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎

黃仁勳赴台積電運動會 嗨喊「我也是你們的家人」

