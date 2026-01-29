黃仁勳跟他的反抗軍們》帶你看懂AI「CP值大戰」、輝達10大戰友怎剩3個

2026年，全球AI市場將迎來史上最多元、最百花齊放的一年。

其中，驅動一切的AI晶片，將不再是輝達（Nvidia）「一個人的武林」。今年起，由創辦人黃仁勳掌舵、這艘名為「輝達」的星際艦隊，後照鏡的邊緣，開始出現了追兵的光影，而且，這群輝達「反抗軍」正從四面八方浮現。

市占恐跌4年新低，遇2大考驗

黃仁勳反常提前宣布量產下一代晶片

數字上來看，據集邦科技統計，今年輝達的市占率，將從7成下探至近64％，創近4年新低，與此同時，以Google為首的客製化晶片（ASIC）陣營，市占率則上升至歷史新高、達到28％，而超微（AMD）的市占率也緩步上升至8％。

壓力，開始逼著黃仁勳推翻過去常態，更快、更猛的出招。

「今天，我可以告訴大家，Vera Rubin（編按：輝達下一代晶片）已經進入全面量產！」1月6日在美國賭城的消費性電子展（CES）上，黃仁勳當著上千名聽者面前宣布下一代晶片的訊息，讓供應鏈跌破眼鏡。

「跌破眼鏡」是因為，輝達前一代晶片GB300伺服器3個月前才剛量產，而黃仁勳居然在3個月後就宣布生產下一代晶片，「大家本來預期，3月中旬的GTC大會，他才會宣布這個消息……，」台智雲總經理吳漢章說。

「他急了，因為客戶的板塊開始鬆動了，」研究機構IDC1名分析師說。

這次是為什麼，他會走到這個被「逼急」的局面？

第1個原因，是反抗軍為期1千天的「整隊期」已走進尾聲，準備猛虎出柙。

這些業者裡，輝達最忌憚的就是軟體起家、過去是「自己研發的晶片自己用」的Google，居然在去年第4季決定對外銷售其自研晶片。

輝達毛利率高達75％

卻成為它切入推論市場阻礙

更重要的是，AI市場的本質也已開始質變，側重執行與思考的「推論時代」已悄悄來臨。

「到了推論階段，『成本』，會變成雲端服務商採購晶片、伺服器的時候，越來越重視的事情。」一名電子5哥的執行副總經理說。

黃仁勳正陷入一場「王者的兩難」。

在輝達高效能、高價、高毛利的策略下，該公司過去5年的毛利率，從約62％一路成長到約75％。

但，正是為了保持卓越，「每一個都不能掉」，讓它有產品難以降維的兩難。

高溢價非永恆優勢，連黃仁勳都放下了！

追求卓越同時，能否向下相容成關鍵

當反抗軍從邊陲殺入，但黃仁勳也從來不是盞省油的燈，為了捍衛王國，他正舉起雙拳、掀起一場升維的焦土戰，甚至不惜顛覆自己，只為迎戰這場AI產業的「第2次話語權之戰」。

其中，供應鏈正盛傳，今年下半年Vera Rubin晶片出貨後，屆時，能將該晶片組裝成AI伺服器的業者，將只剩下「御3家」：廣達、鴻海、緯創。

為什麼黃仁勳不惜觸怒供應鏈、也要放下過往多元的策略？

過往，黃仁勳獨尊GPU，但去年耶誕夜，輝達卻用200億美元，取得新創Groq的推論晶片技術授權，這家公司是客製化晶片新星，主打低延遲、快速反應、且低成本的推論晶片。

黃仁勳的戰略很清楚，當GPU不再只是市場唯一共識後，他也推客製晶片解決方案，不放掉任何一絲市占率。

盤點這場AI的升維戰會發現，許多黃仁勳過去不變的，現在都開始鬆動了。因為他很清楚，過去的那些堅持，也不過是手段。畢竟做生意從來只有一個目的，那就是要讓客戶與夥伴「離不開自己」。

當目的清楚後，其實沒有什麼策略該永遠堅持，不能變。

放下過去堅持最高價的貴族形象；放下GPU至上論；向來最引以為傲的夥伴學，也進入新的恐怖平衡。這是一場黃仁勳的商業試煉，也值得所有企業省思：堅持卓越、堅持高毛利的同時，思考過堅持的風險成本？有「不卓越」的其他可能嗎？

放到人生亦然，當習慣高投入、高報酬的我們，在人生階段變化的時刻，能給予自己「向下相容」的自由嗎？

撰文者：侯良儒、邱品蓉 製作人：吳中傑

