黃仁勳輝達尾牙返台 蔣邀出席簽約

台北市長蔣萬安（左）5日透露，已傳Email給黃仁勳並提及若回台參加輝達尾牙，希望能參與北市府與輝達的簽約儀式。（丁上程攝）

輝達欲在北士科設立總部，北市府預計農曆年前與輝達簽訂地上權合約。國民黨台北市議員曾獻瑩5日於市議會施政總質詢時詢問市長蔣萬安，是否邀請輝達創辦人黃仁勳親自出席簽約儀式？蔣萬安表示，已寫Email向黃仁勳說明進度，並邀請他在來台參加輝達尾牙之餘也參加簽約儀式，「所以如果一切順利，希望他可以一起參與簽約儀式。」

隨著新光人壽與北市府合意解約後，輝達在北士科T17、18設立總部一事大致塵埃落定，市府預計農曆年前與輝達簽訂地上權合約。曾獻瑩昨質詢蔣萬安與副市長李四川，提及是否能接受有民進黨人士質疑「輝達落地台北市並非政績」的說法？李四川直言，是不是政績，交由市民決定，他還是會把該做完的事，包括與輝達簽約、都市計畫變更，一定都會完成。

廣告 廣告

蔣萬安則替李四川緩頰，強調他接觸到的大多數民眾，都認為輝達在台北設總部絕對是政績，而且他也認為這絕對是李四川的功勞。

曾獻瑩也詢問目前市府與輝達簽約進度，李四川說明，目前還有2件重要的事情要做，分別是輝達要遞交投資計畫書給北市府審議，以及北市府要變更T17、18兩塊地的都市計畫。

李四川說，投資計畫書的部分，輝達希望能夠有2個月的時間準備，遞交後北市府就會啟動審查機制，審定後就可以簽約。這段期間北市府也要啟動T17、18都市計畫變更程序，因為都市計畫內容與輝達的設計不同，包括中間的道路要合併，以及擴大周邊外部道路等等。

李四川表示，下周將公開展示都市計畫變更內容，公展1個月後若各界都沒有意見，就會舉行都市計畫委員會變更都市計畫。

曾獻瑩追問，北市府預估農曆年前能夠與輝達簽訂地上權合約，是否會邀請黃仁勳本人出席簽約儀式？蔣萬安則透露，已寫Email向黃仁勳解釋相關進度，也提及若屆時他來台灣參加輝達尾牙，也可以來參加北市府與輝達簽約儀式。

蔣萬安說，黃仁勳已回應原則上應該會回來台灣參加尾牙，「因此如果一切順利，希望屆時黃仁勳能夠一起參與簽約儀式。」