黃仁勳農曆年前再訪台？ 蔣萬安曝簽約日期：2/10至2/15間完成

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科 T17、T18，外界關注執行長黃仁勳是否會出席與北市府簽約，黃今（2）日結束行程離台，被問到是否會來台與北市府簽約，他透露「當然會」。而台北市長蔣萬安受訪被問到，黃仁勳是否預計農曆年前再度訪台，他表示，本周會召開估價審議會，之後就會議價、就會議價訂約，農曆年前預計 2 月 10 日至 15 日中間簽約。

蔣萬安上午赴萬華區與里長座談，面對媒體堵訪關注何時與黃仁勳簽約，他笑回，黃仁勳這次行程非常緊湊，但我們都一直保持聯繫，就如黃仁勳昨天所說，彼此都非常期待能夠很快再次見面。

被問到是否黃仁勳預計農曆年前在度來台，蔣萬安透露，本週會召開估價審議會，接下來就會議價、完成議價訂約，農曆年前預計 2 月 10 日至 15 日中間就會簽約。

媒體追問，是否會帶黃仁勳吃美食，蔣萬安笑稱，這一切都要看黃仁勳時間及行程安排，不過，相關的時程、進度都會持續進行，也都往前推進，且與輝達保持溝通，雙方都充分掌握。

