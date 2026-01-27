黃仁勳近日來台 是否與蔣萬安會面簽約？北市府說話了

輝達執行長黃仁勳近日將來台，外界關注黃仁勳是否有機會就輝達總部「星艦3.0」落腳北士科與台北市長蔣萬安會面並簽約。（資料照片）

輝達執行長黃仁勳近日將來台，外界關注黃仁勳是否有機會就輝達總部「星艦3.0」落腳北士科一案與台北市長蔣萬安會面並簽約。據了解，目前黃仁勳來台時間應為29日，北市府雖已準備好相關簽約儀式方案，但必須尊重輝達意願，目前仍在等待輝達回應，雙方持續溝通確認中。

輝達台灣尾牙將於30日舉行，黃仁勳也將出席赴宴，預計將於29日抵台。由於輝達總部的T17、18基地合併等需求已於26日由北市都市計畫委員會審議細部計畫變更通過，外界關注黃仁勳是否有機會與蔣萬安會面，並完成總部投資案簽約。

廣告 廣告

據了解，北市府至今仍在與輝達溝通中，如同北市副市長李四川昨日表示，市府與輝達簽約時間、地點等將配合輝達決定。市府相關方案包含市長蔣萬安日前提出的帶黃仁勳到北士科基地會勘，並請他品嘗士林夜市小吃及土地宮廟拜拜等，都是可能的選項，但最終決定權仍在輝達方。

【看原文連結】