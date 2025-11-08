黃仁勳返台未安排會面？ 蔣萬安：溝通管道非常暢通
輝達執行長黃仁勳昨抵台，今早（8日）受邀出席在新竹舉行的台積電年度運動會；據了解，黃此次返台未安排與台北市長蔣萬安會面。對此，蔣萬安上午出席活動時表示，市府跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。
蔣萬安上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，受訪回應時事。
對於黃仁勳此次返台沒有安排與蔣萬安會面，蔣是否有機會親自赴新竹拜訪？
蔣萬安表示，「我們都跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。輝達總部在台北設立進度，也都持續推進，所以我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展及市民福祉，我一定全力以赴。」
